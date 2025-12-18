Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Фицо на его странице в соцсети Х.

Что произошло с самолетом Фицо?

Роберт Фицо рассказал об инциденте, который случился в аэропорту Брюсселя.

Требовательный саммит в Брюсселе начался не очень удачно,

– отметил он.

По словам главы словацкого правительства, транспортное средство с трапом задел самолет, в результате чего его техническое состояние не позволило продолжать полеты. Из-за повреждений самолет словацкой делегации пришлось оставить.

Дополнительных подробностей о характере повреждений и сроках ремонта воздушного судна Фицо не привел.

В той же публикации политик рассказал о встрече со странами Западных Балкан. Роберт Фицо выразил поддержку президенту Сербии Александру Вучичу, который, по его словам, сознательно отказался от участия в саммите в знак протеста против политики ЕС.

Сербия – суверенная страна, а ее президент – суверенный политик, что не особо хорошо толеруется в ЕС,

– написал словацкий премьер.

По его словам, Сербия является "одной из наиболее подготовленных стран" к вступлению в Евросоюз, однако сталкивается с постоянным ужесточением требований.

