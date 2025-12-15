Политик считает это "абсолютно невозможным". Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на его Facebook.
Что нового заявил Фицо об Украине?
Словацкий политик заявил, что ЕС давит на лидеров государств-членов, навязывая им обязанность финансировать поставки вооружения. В то же время страны, которые отказываются выделять на это средства, якобы автоматически становятся "плохими".
Кроме того, Фицо считает невозможным украинское членство в ЕС до 1 января 2027 года. Для этого нужно согласие всех членов, однако против якобы будут даже те страны, поддерживающие Украину в войне.
Украина – это черная дыра, через которую исчезают миллиарды евро, рациональное экономическое мышление и устойчивое будущее Евросоюза,
– убеждает премьер.
Более того, по его мнению, Сербия, Черногория и Албания "в сотню раз лучше подготовлены" к вступлению в ЕС.
Что известно об ускоренном вступлении Украины в ЕС?
Указанные в проекте мирного плана сроки вступления являются чрезвычайно быстрыми, ведь Украина еще не завершила ни одного из 36 этапов. Соответствующее решение может существенно изменить процедуру и потребует пересмотра всего процесса со стороны ЕС.
Эксклюзивно для 24 Канала политолог и проректор Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский рассказал, что процесс вступления в ЕС очень бюрократический. В частности, есть ряд различных процедурных вопросов, которые зависят не только от воли Дональда Трампа.
Сейчас официальный процесс открытия кластеров евроинтеграции блокирует Венгрия. "Но точно никто не знает, что не выйдет с вето какая-то другая страна. Возможно, даже из дружественных к нам правительств", – заметил эксперт.