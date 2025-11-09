Политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко рассказал 24 Каналу, особенности политического поведения Роберта Фицо. Политолог предположил, может ли венгерский премьер изменить свое мнение об использовании замороженных российских активов.

Кто более гибкий политик: Фицо или Орбан?

Буряченко отметил, что Фицо не настолько сложный политик как Виктор Орбан. Премьер Словакии пытается искать для себя ситуативные выгоды от тех или иных политических раскладов и является гораздо более гибким, чем премьер-министр Венгрии.

Орбан, по его словам, продумывает каждый свой шаг и пытается получать максимальный политический результат. Он всегда стремится быть первым, а желательно вообще – единственным, кто противопоставляет себя всем членам Европейского Союза.

Фицо не такой. Когда Брюссель предложил ему заменить энергоносители, которые идут в Словакию от России, он согласился. В то же время Орбан в такой же ситуации продавил для себя мораторий на 12 месяцев,

– подчеркнул политолог.

Поэтому в Словакии не столь авторитарный режим, как в Венгрии. Фицо, как заметил Буряченко, все равно вынужден слышать словацкий бизнес и товаропроизводителей.

"Вспомните, что именно Фицо полетел в Москву на парад 9 мая и в Китай – на годовщину завершения Второй мировой войны. Однако Орбана там не было. Поэтому Фицо более прямолинейный. Он не умеет играть на грани фола, как Орбан", – подчеркнул Алексей Буряченко.

Как ЕС может склонить Фицо к диалогу?

Поэтому если Брюссель найдет соответствующие аргументы, в частности субсидийные для премьера Словакии, чтобы он их конвертировал в свои электорально-политические бонусы, то Фицо, по мнению политолога, пойдет на определенный диалог по "репарационному кредиту", который до конца 2025 года должен быть, сформулирован ЕС.

Важно. ЕС рассматривает возможность предоставить Украине "репарационный кредит" в размере 140 миллиардов евро, использовав замороженные российские активы. Киев сможет направить эти средства на развитие оборонной промышленности, интеграцию в европейский оборонный сектор и на поддержку государственного бюджета. Однако Украине придется соблюдать соответствующие требования и критерии.

В Евросоюзе рассматривается также возможность развивать совместный с Украиной военно-промышленный комплекс, использовав по меньшей мере ресурсы из замороженных российских активов.

Учитывая то, что Словакия имеет собственный масштабируемый военно-промышленный комплекс, по словам исполнительного директора Международной ассоциации малых общин, нельзя исключать что страна в обмен на свое положительное решение по "репарационного кредита", заложит собственный скрытый маленький интерес и для собственной промышленности.

