Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Роберта Фицо во время пресс-конференции, которую цитирует aktuality.sk.

Что сказал Фицо о военной помощи Украине?

Как премьер-министр я отказываюсь допускать Словакию к участию в любых финансовых программах, направленных на помощь Украине в управлении войной и военными расходами,

– сказал Роберт Фицо.

По его словам, Европа в ближайшие годы планирует предоставить Киеву 140 миллиардов евро помощи, но он считает это "самой большой ошибкой ЕС".

Также глава словацкого правительства раскритиковал санкции Евросоюза против России, заявив, что они "наносят больший вред Европе", чем Москве.

Будет ли Словакия препятствовать вступлению Украины в ЕС?