Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Роберта Фицо во время пресс-конференции, которую цитирует aktuality.sk.
Что сказал Фицо о военной помощи Украине?
Как премьер-министр я отказываюсь допускать Словакию к участию в любых финансовых программах, направленных на помощь Украине в управлении войной и военными расходами,
– сказал Роберт Фицо.
По его словам, Европа в ближайшие годы планирует предоставить Киеву 140 миллиардов евро помощи, но он считает это "самой большой ошибкой ЕС".
Также глава словацкого правительства раскритиковал санкции Евросоюза против России, заявив, что они "наносят больший вред Европе", чем Москве.
Будет ли Словакия препятствовать вступлению Украины в ЕС?
Роберта Фицо во время встречи с премьер-министром Украины Юлией Свириденко заявил, что Словакия не будет тормозить членство Украины в Европейском Союзе. В то же время Фицо не поддерживает вступление Украины в НАТО.
Также тогда стало известно, что Словакия приняла решение о выделении дополнительных средств на поддержку Украины. Говорится об энергетической инфраструктуре и укрытии.
Также известно, что в начале октября министр обороны Словакии Роберто Калиняк и министр обороны Украины Денис Шмыгаль подписали соглашение о военной поддержке. Пакет помощи будет предусматривать инженерную технику, а именно 5 машин разминирования Bozena и другую спецтехнику.
Кроме того, Роберт Фицо неожиданно поддержал инициативы по предоставлению гарантий безопасности для Украины. Премьер Словакии добавил, что хотя его страна и защищает собственные интересы, одновременно она уважает Украину.