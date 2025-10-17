Новое заявление относительно вступления Украины в объединения словацкий премьер сделал во время встречи в Кошице с украинской коллегой Юлией Свириденко. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на трансляцию Кабинета министров.

Что сказал Фицо о вступлении Украины в ЕС и НАТО?

Роберт Фицо пообещал, что Словакия не будет блокировать присоединение Украины к ЕС. Он добавил, что решение его страны будет искренним, каким бы оно ни было. Словакия поддерживает амбиции Украины и даже готова поделиться своим опытом.

Если ваша страна приняла решение и вы верите, что ваше будущее – в Европейском Союзе, мы также верим, что тот факт, что вы будете в ЕС, будет полезным для стабильности региона и для наших двусторонних отношений,

– отметил Роберт Фицо.

Премьер Словакии верит, что после вступления Украины в ЕС отношения между странами могут улучшиться и стать более интенсивными. Сейчас между правительствами существуют разногласия, в частности в создании санкционных пакетов против Украины. Фицо заявил, что во время переговоров о вступлении стоит уделить внимание судьбе транзита газа через Украину, то есть вопросу о возможности фактических его поставок.

Однако относительно вступления в НАТО Словакия остается непоколебимой. Фицо сказал, что говорил об этом с президентом Владимиром Зеленским. Словакия не поддерживает движение к членству Украины в Североатлантическом Альянсе.

Украина и Словакия также разработают дорожную карту сотрудничества, что утвердит шаги в отношениях.

"У нас будет поддержана дорожная карта совместных инициатив. По сути, мы просто хотим сказать, где мы находимся, что мы уже сделали, о чем договорились и что можем добавить еще", – заявил словацкий премьер.

Правительства Словакии и Венгрии провели переговоры 17 октября / Фото из телеграмма Юлии Свириденко

Стал ли Фицо благосклонным к Украине?

Политолог и эксперт-международник Максим Несвитайлов в эфире 24 Канала отметил, что премьер-министр Словакии хорошо относится к Украине и на самом деле не имеет пророссийских настроений. Однако, по словам эксперта, Роберт Фицо – это политик-популист, который "играет" на базовых потребностях граждан своей страны. Именно поэтому он высказывает иногда скандальные заявления относительно Украины.

Что о встрече в Кошице сказала премьер-министр Украины?

Руководительница украинского правительства Юлия Свириденко также прокомментировала встречу в Кошице. По ее словам, между странами продолжается конструктивный диалог и сотрудничество на практических уровнях.

Усиление давления на агрессора, принуждение его к миру, защита критической инфраструктуры и европейское единство – это не просто политические лозунги, а жизненная необходимость. Эти и другие темы сегодня среди ключевых в наших обсуждениях, – сказала Свириденко.