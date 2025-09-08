Политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов в эфире 24 Канала отметил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо является политиком-популистом, который "играет" на базовых потребностях граждан своей страны. В то же время он считает, что Фицо не имеет негативного отношения к Украине, так же как и большинство словаков.

Как Словакия поддерживает Украину?

"Я бы не стал быть таким радикальным в отношении Словакии в частности. У Фицо нет пророссийских настроений. Потенциально Словакия – едва ли не лучший сосед для Украины, ведь у нас с ней нет ни культурных, ни территориальных конфликтов", – сказал политолог Максим Несвитайлов.

Он добавил, что словаки не являются пророссийскими, но у них существует культ "победобесия". Они благодарны Советскому Союзу за освобождение от нацистской Германии. В то же время у них нет "поклонения" президенту России Владимиру Путину.

Важно! В Ужгороде состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. После встречи словацкий политик заявил, что поддерживает гарантии безопасности для Украины и желает ей справедливого мира.

Словакия поддерживает Украину – предоставляет гуманитарную помощь, а украинцы в этой стране чувствуют себя довольно комфортно. Там нет серьезного давления или требований вроде "возвращайтесь в Украину". Поэтому политолог не удивлен позицией Роберта Фицо.

Словацкие компании продавали Украине боеприпасы и различное оружие. Словаки финансируют гуманитарное разминирование, предоставляют гуманитарную помощь. Просто Фицо пользуется публичным популизмом, чтобы заручиться благосклонностью Путина в корыстных целях, в частности для получения дешевых энергоносителей,

– отметил Максим Несвитайлов.

Он считает, что Фицо не является врагом Украины. У политика есть определенные опасения и подозрения, якобы украинские спецслужбы пытаются свергнуть его режим в Словакии, хотя на самом деле это не соответствует действительности.

В то же время результаты встречи в Ужгороде свидетельствуют, что с ним можно выстраивать конструктивное сотрудничество. Для этого необходимо хорошо понимать как самого Фицо, так и специфику Словакии, а также внимательно анализировать ситуацию.

Роберт Фицо, так же как президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп, заявлял, что не возражает против вступления Украины в ЕС, но выступает против ее вступления в НАТО. Он добавил, что в Европе немного кто на самом деле ожидает Украину в рамках Альянса.

Зато речь идет об определенных гарантиях безопасности по образцу Статьи 5, но без полноправного членства в НАТО. В то же время, если бы США четко заявили, что "видят" Украину в НАТО, вероятно, все члены Альянса поддержали бы эту позицию. Тогда и Словакия изменила бы свое мнение. Сейчас же это скорее последовательная позиция политического приспособленца.

Что известно о политике Роберта Фицо и его отношении к Украине?