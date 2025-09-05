Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на словацкое издание Dennik N.Заметим, что это должно стать первой двусторонней встречей Роберта Фицо с Владимиром Зеленским в Украине.
Что известно о встрече Зеленского и Фицо?
По данным издания, в состав словацкой делегации, которая прибыла в Ужгород, также входят вице-премьер-министр и министр экономики Дениса Сакова, а также министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар.
Вместе с Владимиром Зеленский на переговорах от украинской стороны будет премьер-министр Юлия Свириденко. Журналисты уже собрались у места встречи президента и Фицо, и ожидают пресс-конференцию.
Dennik N констатирует, что встреча состоялась вскоре после возвращения Фицо из Китая, где он имел переговоры Владимиром Путиным, котором он пообещал поднять с Зеленским вопрос атак на нефтяную инфраструктуру России.
Напоминают, Роберт Фицо также отмечал, что во время частного разговора с российским диктатором "сделал несколько выводов и месседжей", которые хочет донести до украинского президента во время переговоров с ним.
Фицо встретился с Коштой на границе
Перед запланированными переговорами словацкий премьер сообщил о встрече с председателем Европейского совета в Facebook. По словам Фицо, они кратко обсудили актуальную ситуацию в регионе и его визит в Китай.
Что этому предшествовало?
- Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в течение недели 1 – 7 сентября проведёт ряд встреч. Речь шла о переговорах с Си Цзиньпином, Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
- На переговорах Роберта Фицо с Владимиром Путиным последний предложил словацкому премьеру ограничить для Украины поставки электричества и газа реверсом из Европы, чтобы Киев понял, что "есть какие-то границы поведения".