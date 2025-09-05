Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на словацьке видання Dennik N. Зауважимо, що це має стати першою двосторонньою зустріччю Роберта Фіцо із Володимиром Зеленським в Україні.

Що відомо про зустріч Зеленського і Фіцо?

За даними видання, до складу словацької делегації, яка прибула в Ужгород, також входять віцепрем'єр-міністерка і міністерка економіки Деніса Сакова, а також міністр закордонних та європейських справ Юрай Бланар.

Разом із Володимиром Зеленський на переговорах від української сторони буде прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Журналісти вже зібралися біля місця зустрічі президента та Фіцо, і очікують на пресконференцію.

Dennik N констатує, що зустріч відбулась невдовзі після повернення Фіцо з Китаю, де він мав переговори Володимиром Путіним, якому він пообіцяв порушити із Зеленським питання атак на нафтову інфраструктуру Росії.

Нагадують, Роберт Фіцо також зазначав, що під час приватної розмови з російським диктатором "зробив кілька висновків і меседжів", які хоче донести до українського президента під час переговорів з ним.

Фіцо зустрівся з Коштою на кордоні

Перед запланованими переговорами словацький прем’єр повідомив про зустріч із головою Європейської ради у Facebook. За словами Фіцо, вони коротко обговорили актуальну ситуацію в регіоні та його візит до Китаю.

Що цьому передувало?