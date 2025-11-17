Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Denník N.

Читайте также Готов к компромиссу: политолог объяснил позицию Фицо относительно помощи Украине

Что произошло во время выступления Фицо?

Роберт Фицо должен был выступить в одной из школ Попрада еще на прошлой неделе. Однако ученики начали протестовать из-за позиции политика: они пришли на уроки в черной одежде, написали на земле перед школой оскорбительные надписи и нарисовали сердце в цветах украинского флага.

По данным СМИ, после этого одного из школьников допрашивала полиция.

Лекция премьер-министра все же состоялась 14 ноября, однако ее перенесли в местную районную администрацию. Там Фицо также ждали "сюрпризы" – рисунки мелом на тротуаре, в том числе и сине-желтое сердце, а часть учеников снова пришла в черной одежде.

Во время лекции политик говорил о войне в Украине и военной помощи.

Я думаю, что самая большая проблема заключается в том, что Европейский Союз собирается предоставить 140 миллионов для продолжения войны,

– сказал Фицо.

Когда ученики начали возмущаться такими высказываниями премьера, тот посоветовал школьникам поехать в Украину.

Ну, если вы такие герои в этих черных футболках и так страшно поддерживаете войну, то идите туда,

– заявил он.

После этого школьники начали организованно звенеть ключами, пытаясь перекрыть слова Фицо. Известно также, что примерно 30 участников досрочно покинули мероприятие, а одна из школьниц держала в руках украинский флаг.

Школьники протестуют против высказываний Фицо: смотрите видео

Какими заявлениями ранее отличался Фицо?