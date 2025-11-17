Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Denník N.

Що відбулося під час виступу Фіцо?

Роберт Фіцо мав виступити в одній зі шкіл Попрада ще минулого тижня. Однак учні почали протестувати через позицію політика: вони прийшли на уроки в чорному одязі, написали на землі перед школою образливі написи та намалювали серце в кольорах українського прапора.

За даними ЗМІ, після цього одного зі школярів допитувала поліція.

Лекція прем'єр-міністра все ж відбулася 14 листопада, однак її перенесли до місцевої районної адміністрації. Там на Фіцо також чекали "сюрпризи" – малюнки крейдою на тротуарі, зокрема і синьо-жовте серце, а частина учнів знову прийшла в чорному одязі.

Під час лекції політик говорив про війну в Україні та військову допомогу.

Я думаю, що найбільша проблема полягає в тому, що Європейський Союз збирається надати 140 мільйонів для продовження війни,

– сказав Фіцо.

Коли учні почали обурюватися такими висловлюваннями прем'єра, той порадив школярам поїхати до України.

Ну, якщо ви такі герої в цих чорних футболках і так страшно підтримуєте війну, то йдіть туди,

– заявив він.

Після цього школярі почали організовано дзеленчати ключами, намагаючись перекрити слова Фіцо. Відомо також, що приблизно 30 учасників достроково покинули захід, а одна зі школярок тримала в руках український прапор.

Школярі протестують проти висловлювань Фіцо: дивіться відео

