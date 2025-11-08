Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на словацький портал Pravda.
Дивіться також Польща пропонує Словаччині альтернативу російському газу: чи погодиться Братислава
Чи підтримає Словаччина план ЄС?
Словацький прем'єр-міністр заявив, що не підтримає використання 140 мільярдів євро із заморожених російських активів на відновлення або допомогу Україні, що мають обговорювати вже у грудні 2025 року.
Думаю, ми можемо погодитися з тим, що якщо ми витратимо 140 мільярдів євро на озброєння і військові витрати, вони ніколи не повернуться. Словаччина не може покладатися на військові витрати,
– заявив Роберт Фіцо.
Ба більше, за його словами, він "не братиме участі в жодних юридичних або фінансових механізмах" щодо вилучення заморожених активів Росії на користь України, поки перебуває на посаді глави уряду країни.
Який план розглядає ЄС?
Нагадаємо, ЄС готує "репараційний кредит" для України на суму 140 мільярдів євро із заморожених російських активів у банках Європи. Також розглядають використання ще 25 мільярдів з приватних рахунків.
Данія підтримує надання Україні "репараційного кредиту", попри спротив Бельгії та невдале голосування на саміті Євросоюзу 23 жовтня. Прем’єрка Метте Фредеріксен заявила про бажання схвалити рішення.
Поки що переговори щодо заблокованих мільярдів Росії зайшли у глухий кут. Заступники міністрів фінансів ЄС зустрічалися 4 листопада, але так і не змогли досягти прогресу в переговорах про "репараційну позику".