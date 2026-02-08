Відповідний допис Пеллегріні опублікував на своїй сторінці в соцмережах.

Чому Пеллегріні вважає рішення помилковим?

Петер Пеллегріні заявив, що спроможність самостійно захищати власний повітряний простір є проявом суверенітету кожної держави.

Саме тому, за його словами, під час перебування на посаді прем'єр-міністра він ухвалив рішення підтримувати словацькі винищувачі МіГ-29 у бойовій готовності доти, доки їхню роль не переймуть американські F-16.

До сьогодні вважаю помилкою те, що Словаччина позбулася своїх МіГів, за які на той час не мала жодної заміни. Жодна інша країна не вчиняла так, щоб після передачі власного озброєння стала покладатися виключно на допомогу своїх сусідів,

– наголосив президент Словаччини.

Пеллегріні відкинув заяви тодішньої правлячої коаліції про те, що винищувачі МіГ-29 були просто "купою брухту". Він додав, що особисто літав на МіГ-29 і літак був повністю здатний виконувати поставлені завдання.

Як президент Словацької Республіки я не буду брати участь у політичних чи кримінальних суперечках, які останніми днями виникли навколо дарування винищувачів. Однак люди в Словаччині мають право знати, чи мав тодішній уряд Гегера, який правив без довіри парламенту, право дарувати наші МіГи Україні,

– підсумував Петер Пеллегріні.

Яка передісторія?