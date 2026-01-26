Що планують зробити в Угорщині через рішення Євросоюзу?

Країна планує це зробити одразу після офіційного оприлюднення рішення щодо REPowerEU, про що йдеться у дописі міністра у соцмережі Х.

Петер Сіярто Міністр закордонних справ Угорщини Ми використаємо всі правові засоби, щоб домогтися його скасування. План REPowerEU ґрунтується на юридичному трюку — санкційний захід подається як рішення у сфері торгівельної політики, щоб обійти вимогу одностайності.

Сіярто наголосив, що це повністю суперечить власним правилам Євросоюзу. Згідно зі словами міністра, договори чітко визначають: рішення щодо енергетичного балансу є національною компетенцією.

Зауважте! Петер Сіярто написав, що заборона для Угорщини купувати нафту і газ у Росії суперечить національним інтересам і суттєво підвищить витрати на енергію для угорських родин.

Чи підтримала рішення Словаччина?

Водночас Словаччина зробила подібну заяву. Про це повідомили у МЗС країни.

Словаччина проголосувала проти регламенту REPowerEU щодо поступового припинення імпорту російського газу,

– йдеться у дописі.

У міністерві зазначили, що на засіданні Ради ЄС із загальних питань у Брюсселі державний секретар Марек Ешток проголосував проти ухвалення цього регламенту від імені Словаччини.

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що Братислава не може прийняти рішення, які не враховують реальні можливості та специфічні обставини окремих країн і не забезпечують справедливий, реалістичний та соціально сталий перехід для всіх держав-членів.

Важливо! Тому Словаччина також хоче звернутися до Суду Європейського Союзу та ініціює провадження, спрямоване на скасування цього регламенту.

Що ще відомо про позицію Словаччини та Угорщини?