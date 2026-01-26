Что планируют сделать в Венгрии из-за решения Евросоюза?

Страна планирует это сделать сразу после официального обнародования решения по REPowerEU, о чем говорится в заметке министра в соцсети Х.

Петер Сийярто Министр иностранных дел Венгрии Мы используем все правовые средства, чтобы добиться его отмены. План REPowerEU основывается на юридическом трюке - санкционная мера подается как решение в сфере торговой политики, чтобы обойти требование единодушия.

Сийярто отметил, что это полностью противоречит собственным правилам Евросоюза. Согласно словам министра, договоры четко определяют: решение по энергетическому балансу является национальной компетенцией.

Заметьте! Петер Сийярто написал, что запрет для Венгрии покупать нефть и газ у России противоречит национальным интересам и существенно повысит расходы на энергию для венгерских семей.

Поддержала ли решение Словакия?

В то же время Словакия сделала подобное заявление. Об этом сообщили в МИД страны.

Словакия проголосовала против регламента REPowerEU относительно постепенного прекращения импорта российского газа,

– говорится в заметке.

В министерстве отметили, что на заседании Совета ЕС по общим вопросам в Брюсселе государственный секретарь Марек Эшток проголосовал против принятия этого регламента от имени Словакии.

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что Братислава не может принять решение, которые не учитывают реальные возможности и специфические обстоятельства отдельных стран и не обеспечивают справедливый, реалистичный и социально устойчивый переход для всех государств-членов.

Важно! Поэтому Словакия также хочет обратиться в Суд Европейского Союза и инициирует производство, направленное на отмену этого регламента.

Что еще известно о позиции Словакии и Венгрии?