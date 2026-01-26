Что известно о российском СПГ в Китае?
Детали в понедельник, 26 января, сообщили в Reuters со ссылкой на данные LSEG. Судно "Буран" загрузили еще 25 декабря на плавучем хранилище Saam вблизи порта Мурманск.
Судно доставило груз в юго-западный китайский регион Гуанси через Суэцкий канал. Такой маршрут начали использовать после того, как зимние условия ограничили доступ к Северному морскому пути вдоль арктического побережья России.
Кроме того, стало известно, что первый сделанный в России танкер класса Arc 7 "Алексей Косыгин" прибыл на завод для загрузки.
Интересно! В 2025 году с Arctic LNG 2 уже доставили 23 груза в китайский терминал Beihai LNG – единственного импортера проекта. Речь идет о 1,3 миллионах тонн СПГ, в частности из хранилищ вблизи Мурманска и восточной части полуострова Камчатка.
К слову, 60% акций Arctic LNG 2 принадлежат российской компании "Новатэк". Завод должен был стать одним из крупнейших в производстве СПГ, но американские санкции "омрачили" эти перспективы.
Производство на нем начали в декабре 2023 года, но поставки грузов конечным потребителям, все из которых находятся в Китае, – только в августе 2025 года.
Напомним, ранее Служба внешней разведки Украины сообщала, что Россия не может обслуживать свои порты в Арктике из-за недостатка инфраструктурных возможностей и санкций. Москва якобы надеется на помощь Китая, но Пекин заинтересован в транзите по всему маршруту Северного морского пути.
Что известно об экспорте российского газа?
В 2025 году нефтегазовые доходы России упали до самого низкого уровня за пять лет – на фоне сокращения экспорта из-за санкций и снижения цен.
Однако с конца 2025 года Китай увеличивает закупки СПГ у страны-агрессора. Фактическое количество импортированного сырья в декабре (1,9 миллиона тонн) превышает предыдущую оценку (850 тысяч тонн) более чем вдвое.