Как Россия экспортирует СПГ через Арктику?

По данным отслеживания судов, в понедельник, 5 января, танкер Christophe De Margerie пришвартовался к Arctic LNG 2 и готовится загрузить уже третью партию СПГ от 20 декабря, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Две предыдущие партии СПГ танкер доставил на плавучее хранилище Saam в Мурманской области. Оттуда его могут забирать обычные суда, после чего газ транспортируют в Китай.

Ожидается, что по такой схеме Россия будет поставлять СПГ до открытия более короткого восточного морского маршрута, но это произойдет только после таяния льда летом.

Непрерывный экспорт является важной поддержкой для России, которая пытается нарастить продажи газа на фоне усиления западных ограничений и потери Европы как ключевого рынка сбыта,

– отмечает издание.

Однако есть нюанс – Christophe De Margerie пока остался единственным рабочим судном "теневого флота" России, который может круглый год транспортировать газ.

Для обычных танкеров лед вокруг Arctic LNG 2 становится слишком толстым.

Поэтому прошлой зимой Arctic LNG 2 был вынужден значительно сократить производство из-за недостатка судов.

В результате единственный ледокол позволяет заводу Arctic LNG 2 работать всего на 25% от его мощности.

Стоит знать! Российский проект Arctic LNG 2, плавучее хранилище Saam, а также танкер Christophe De Margerie попали под санкции США еще во времена бывшего президента Джо Байдена.

Как Китай скупает российский СПГ?

Сейчас Китай остается единственным покупателем сжиженного газа с подсанкционного российского завода Arctic LNG 2. За 2025 год китайские компании получили 21 партию СПГ из этого проекта, пишет Reuters.

Все партии доставили в СПГ-терминал Бейхай на юго-западном побережье Китая.

По данным аналитиков Kpler, газ поставляли следующие танкеры:

Арктик Мулан – 8 августа;

Восход – 6 сентября;

Заря – 9 сентября;

Буран – 12 сентября;

Ирис – 16 сентября;

Арктик Мулан – 22 сентября;

Арктик Восток – 30 сентября;

Лаперуз – 9 октября;

Арктик Метагаз – 14 октября;

Арктик Мулан – 17 октября;

Ирис – 23 октября;

Арктик Восток – 27 октября;

Лаперуз – 30 октября;

Арктик Мулан – 11 ноября;

Восход – 20 ноября;

Арктик Пионер – 22 ноября;

Арктик Восток – 26 ноября;

Арктик Мулан – 4 декабря;

Заря – 11 декабря;

Ирис – 30 декабря;

Арктик Мулан – 31 декабря.

Обратите внимание! Две китайские государственные компании владеют долями по 10% в Arctic LNG 2 – China National Petroleum Corp (CNPC) и China National Offshore Oil Corporation (CNOOC). Поэтому Китай активно скупает СПГ у России.

Как растет экспорт СПГ?