Как упали цены на газ в Европе?

Ожидается, что в 2025 году цены на газ будут примерно вдвое ниже пиковых показателей, которые зафиксировали в начале года, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Опасения относительно возможного дефицита газа зимой из-за низких запасов в Европе постепенно исчезают. Трейдеры все больше ориентируются на объемы, доступные на мировом рынке.

Такие изменения отражают эволюцию энергетической безопасности Европы после кризиса, спровоцированного полномасштабным вторжением России в Украину,

– пишет издание.

Ранее главную роль в импорте газа в Европу играли поставки по газопроводам.

Сейчас же акцент сместился все больше на морские поставки сжиженного природного газа (СПГ).

По оценкам Международного энергетического агентства, импорт сжиженного природного газа в Европу в 2025 году может достичь рекордного уровня.

В итоге в Европе газохранилища сейчас заполнены примерно на 63% – это значительно ниже по сравнению со средним сезонным показателем за пять лет на уровне 74%. Однако из-за значительных поставок СПГ этой зимой низкие запасы газа почти не вызвали беспокойства на рынке.

Обратите внимание! Стабильные поставки СПГ на европейский рынок обеспечили США и другие страны, что дало покупателям редкую гибкость, которой не было раньше, Также на цены повлиял относительно теплый старт отопительного сезона и надежные трубопроводные поставки из Норвегии, которые еще больше уменьшили давление на рынок.

Как вырос экспорт СПГ в 2025 году?

В целом мировой экспорт СПГ в 2025 году, по данным аналитической компании Kpler, вырос на 4% и продемонстрировал наибольший прирост за последние три года, пишет Bloomberg. Это, в частности, стало возможно благодаря развитию новых мощностей в Северной Америке.

Основными драйверами экспорта стали проекты:

LNG Canada в Канаде;

и Plaquemines в США.

Аналитики посчитали, что в этом году американские компании, вероятно, пересекут отметку в 100 миллионов тонн по экспорту СПГ – впервые в своей истории. А к 2030 году США вообще могут удвоить объемы поставок сжиженного газа.

Как следствие, цены на газ падают не только в Европе, но и в Азии:

европейские фьючерсы упали более чем на 40% с начала года.

на азиатском рынке цены близки к самым низким за год;

Стоит знать! В начале 2025 года доля СПГ в импорте газа в ЕС составила 45%, тогда как до войны в Украине этот показатель составлял около 20%. Специалисты обеспокоены, что переход на СПГ сделает Европу более уязвимой к различным геополитическим событиям и сбоям в добыче в различных регионах мира.

