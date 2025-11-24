Какое соглашение подписала компания Нафтогаз?
Нафтогаз заключила соглашение с польской энергетической компанией ORLEN о поставках американского газа, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение группы.
Предварительное заявление о намерениях они подписали еще в начале ноября во время энергетической конференции в Греции. По этому соглашению, только в I квартале следующего года польская компания поставит 300 миллионов кубометров СПГ в Украину.
Мы последовательно диверсифицируем источники и маршруты поставок газа, чтобы укрепить нашу энергетическую устойчивость. В этом году в рамках наших договоренностей с ORLEN в Украину будет поставлено 600 млн куб. м американского LNG,
– отметил председатель правления Нафтогаза Сергей Корецкий.
Всего в 2026 году, по его словам, Украина планирует импортировать американского сжиженного газа на уровне 1 миллиарда кубометров.
Корецкий поблагодарил польских партнеров Украины за доверие и помощь в поставках газа.
Сотрудничество между нашими компаниями усиливает энергетическую безопасность региона и создает условия для дальнейшего развития бизнеса и укрепления позиций на рынке по обе стороны,
– добавил вице-президент правления ORLEN Роберт Сошинский.
Стоит знать! Американский газ будет проходить процедуру регазификации на польском терминале Свиноуйсьце, после чего будет идти в Украину через польско-украинскую границу.
Каким еще маршрутом будут импортировать газ?
Также в 2026 году Украина будет получать американский газ через Грецию. Киев заключил соглашение о транспортировке топлива. Об этом 16 ноября сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.
По словам главы государства, соглашение с Грецией рассчитано на почти два миллиарда евро, необходимые для импорта газа, который должен компенсировать потери от российских атак.
- Договор подписали греческая DEPA COMMERCIAL S.M.S.А и НАК "Нафтогаз Украины".
- СПГ из США будут поставлять от греческого Александруполиса в украинскую Одессу.
Важно! Зеленский заявил, что поставки по этому соглашению начнутся в январе 2026 года. А, по информации греческого оператора, речь идет об импорте газа в зимний период – до марта 2026 года.
Что еще известно об импорте газа в Украину?
ДТЭК продолжает расширять каналы импорта газа в Украину. Компания организовала новые поставки топлива из США, используя литовскую инфраструктуру. Первую партию – около 100 миллионов кубометров – подразделение D.Trading транспортировало из терминала в Луизиане до СПГ-терминала в Клайпеде.
Руководитель ДТЭК Максим Тимченко сообщил, что компания уже обсуждает с американскими производителями СПГ дальнейшие поставки. По его словам, Украине в ближайшие месяцы понадобятся значительные объемы дополнительного газа.
Ожидается, что следующие партии сжиженного газа будут доставляться двумя основными маршрутами – через страны Балтии и через регион Средиземного моря.