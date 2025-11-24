Какое соглашение подписала компания Нафтогаз?

Нафтогаз заключила соглашение с польской энергетической компанией ORLEN о поставках американского газа, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение группы.

Предварительное заявление о намерениях они подписали еще в начале ноября во время энергетической конференции в Греции. По этому соглашению, только в I квартале следующего года польская компания поставит 300 миллионов кубометров СПГ в Украину.

Мы последовательно диверсифицируем источники и маршруты поставок газа, чтобы укрепить нашу энергетическую устойчивость. В этом году в рамках наших договоренностей с ORLEN в Украину будет поставлено 600 млн куб. м американского LNG,

– отметил председатель правления Нафтогаза Сергей Корецкий.

Всего в 2026 году, по его словам, Украина планирует импортировать американского сжиженного газа на уровне 1 миллиарда кубометров.