Яку угоду підписала компанія Нафтогаз?
Нафтогаз уклала угоду із польською енергетичною компанією ORLEN про постачання американського газу, передає 24 Канал з посиланням на повідомлення групи.
Попередню заяву про наміри вони підписали ще на початку листопада під час енергетичної конференції у Греції. За цією угодою, лише у І кварталі наступного року польська компанія поставить 300 мільйонів кубометрів СПГ до України.
Ми послідовно диверсифікуємо джерела й маршрути постачання газу, щоб зміцнити нашу енергетичну стійкість. Цього року в межах наших домовленостей з ORLEN до України буде поставлено 600 млн куб. м американського LNG,
– зазначив голова правління Нафтогазу Сергій Корецький.
Загалом у 2026 році, за його словами, Україна планує імпортувати американського скрапленого газу на рівні 1 мільярда кубометрів.
Корецький подякував польським партнерам України за довіру та допомогу у постачанні газу.
Співпраця між нашими компаніями посилює енергетичну безпеку регіону та створює умови для подальшого розвитку бізнесу й зміцнення позицій на ринку по обидва боки,
– додав віцепрезидент правління ORLEN Роберт Сошинський.
Варто знати! Американський газ проходитиме процедуру регазифікації на польському терміналі Свіноуйсьце, після чого йтиме в Україну через польсько-український кордон.
Яким ще маршрутом імпортуватимуть газ?
Також у 2026 році Україна отримуватиме американський газ через Грецію. Київ уклав угоду про транспортування палива. Про це 16 листопада повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з прем'єром Греції Кіріакосом Міцотакісом.
За словами глави держави, угода з Грецією розрахована на майже два мільярди євро, необхідні для імпорту газу, який має компенсувати втрати від російських атак.
- Договір підписали грецька DEPA COMMERCIAL S.M.S.А та НАК "Нафтогаз Україна".
- СПГ зі США постачатимуть від грецького Александруполіса до української Одеси.
Важливо! Зеленський заявив, що постачання за цією угодою розпочнуться у січні 2026 року. А, за інформацією грецького оператора, йдеться про імпорт газу у зимовий період – до березня 2026 року.
Що ще відомо про імпорт газу в Україну?
ДТЕК продовжує розширювати канали імпорту газу в Україну. Компанія організувала нові поставки палива зі США, використовуючи литовську інфраструктуру. Першу партію – близько 100 мільйонів кубометрів – підрозділ D.Trading транспортував із термінала в Луїзіані до СПГ-термінала в Клайпеді.
Керівник ДТЕК Максим Тімченко повідомив, що компанія вже обговорює з американськими виробниками СПГ подальші поставки. За його словами, Україні в найближчі місяці знадобляться значні обсяги додаткового газу.
Очікується, що наступні партії скрапленого газу доставлятимуться двома основними маршрутами – через країни Балтії та через регіон Середземного моря.