Що відомо про "Газпром нафту"?

Це на 45 % менше за аналогічний період минулого року, передає 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Читайте також Після форс-мажору "Лукойл" не виплачує зарплати: яка ситуація на родовищі в Іраку

Крім того, виторг знизився за дев'ять місяців на 11 % рік до року. А прибуток від продажу впав удвічі.

У розвідці вже раніше розповідали, що економіка Росії втрачає здатність генерувати прибуток навіть у традиційно сильних галузях.

Зростання боргового навантаження, падіння виробництва та збитковість ключових корпорацій вказують на те, що криза не є тимчасовим збоєм, а стає новою нормою,

– йдеться у повідомленні.

Зокрема результат "Газпрому" має символічний вигляд, як зазначили у СЗР України. Чистий збиток становить 170,3 мільярда рублів за дев’ять місяців.

Наголошується, що для корпорації, яка десятиліттями була головним донором бюджету, це не просто фінансовий провал, а стратегічний розворот. Відтепер ресурс, що мав гарантувати стабільність, сам потребує підтримки.

Зверніть увагу! Тобто російська економіка входить у фазу, коли навіть офіційна статистика вже не здатна приховати масштаби проблем.

Наприклад, сальдований прибуток підприємств за вісім місяців 2025 року скоротився на 8,3 %. Ця цифра в контексті загальної динаміки говорить про системне згортання бізнес-активності.

Кредитний ринок, що мав би бути індикатором довіри, демонструє протилежне: частка проблемних позичальників серед юридичних осіб досягла 23 %, а близько 165 тисяч компаній уже не здатні обслуговувати свої борги,

– пояснили у розвідці.

Важливо! Це сигнал про те, що корпоративний сектор втратив фінансову стійкість.

Що відомо про постачання газу "Газпромом"?