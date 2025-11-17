Что известно о "Газпром нефти"?

Это на 45 % меньше аналогичного периода прошлого года, передает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Кроме того, выручка снизилась за девять месяцев на 11 % год к году. А прибыль от продаж упала вдвое.

В разведке уже ранее рассказывали, что экономика России теряет способность генерировать прибыль даже в традиционно сильных отраслях.

Рост долговой нагрузки, падение производства и убыточность ключевых корпораций указывают на то, что кризис не является временным сбоем, а становится новой нормой,

– говорится в сообщении.

В частности результат "Газпрома" имеет символический вид, как отметили в СВР Украины. Чистый убыток составляет 170,3 миллиарда рублей за девять месяцев.

Отмечается, что для корпорации, которая десятилетиями была главным донором бюджета, это не просто финансовый провал, а стратегический разворот. Отныне ресурс, который должен был гарантировать стабильность, сам нуждается в поддержке.

Обратите внимание! То есть российская экономика входит в фазу, когда даже официальная статистика уже не способна скрыть масштабы проблем.

Например, сальдированная прибыль предприятий за восемь месяцев 2025 года сократилась на 8,3 %. Эта цифра в контексте общей динамики говорит о системном сворачивании бизнес-активности.

Кредитный рынок, который должен был бы быть индикатором доверия, демонстрирует обратное: доля проблемных заемщиков среди юридических лиц достигла 23 %, а около 165 тысяч компаний уже не способны обслуживать свои долги,

– объяснили в разведке.

Важно! Это сигнал о том, что корпоративный сектор потерял финансовую устойчивость.

Что известно о поставках газа "Газпромом"?