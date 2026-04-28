Що відомо про злочинну схему?
Отриманими в такий спосіб коштами підозрюваний міг розпоряджатися на власний розсуд. Детальніше про висновки слідства розповіли в Офісі генпрокурора у вівторок, 28 квітня.
У 2022 році тодішній технічний директор "Львівгазу" організував внесення неправдивих даних в офіційні розрахунки обсягів нормативних і виробничо-технологічних втрат газу.
Зокрема, завищив кількість зношених газопроводів і обладнання, які нібито експлуатуються понад 25 років.
Оскільки цей показник враховують під час формування тарифу, ціни на послуги розподілу газу збільшили на 14,8 гривні за тисячу кубометрів – для комунальних підприємств Львова, Стрия, Шептицького та Дрогобича.
У такий спосіб підозрюваний безпідставно "заробив" майже 3,7 мільйона гривень, якими він як один із керівників товариства міг розпоряджатися на власний розсуд.
Яке покарання загрожує експосадовцю?
Наразі досудове розслідування в кримінальному провадженні завершене. Фігуранту інкримінували:
заволодіння чужим майном через зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах;
внесення до офіційних документів неправдивих відомостей.
У поліції Львівщини додали, що максимальне покарання, яке загрожує обвинуваченому, – до 12 років позбавлення волі (із конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років).
Чому українці платять за доставку газу?
Йдеться про фіксовану суму за користування мережами. Тож є лише один випадок, коли домогосподарство може законно не сплачувати цей рахунок – у разі повного офіційного відключення від газорозподільної мережі.
До слова, тарифи на розподіл газу для населення залишаються незмінними на весь період воєнного стану в Україні та ще пів року після його завершення.