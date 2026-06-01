Який тариф на газ для побутових споживачів буде з 1 червня?

Більшість українців – близько 98%, обслуговує "Нафтогаз". Базовий тариф для населення у цього постачальника буде і надалі 7,96 гривні за кубометр, повідомляє компанія.

Тариф "Нафтогазу" має діяти щонайменше до кінця квітня 2027 року. Чи продовжать його надалі – невідомо.

Водночас за даними "Газ.Правди", у червні тарифи інших постачальників будуть такі:

ТОВ "Рітейл Сервіс" (СвітлоГаз) – 9,99 гривні за кубометр;

ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" (Yasno) – 8,46 гривні за кубометр;

ТОВ "Прикарпатенерготрейд" – 7,98 гривні за кубометр;

ТОВ "Галнафтогаз" – 7,99 гривні за кубометр;

ТОВ "Київські енергетичні послуги" (Yasno) – 8,46 гривні за кубометр;

ТОВ "Львівенергозбут" – 8,20 гривні за кубометр;

ТОВ "Тернопільоблгаз збут" – 7,96 гривні за кубометр.

Важливо! Базовими для населення є саме річні тарифи.

