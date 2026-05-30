Чи можна відмовитись від опалення?

Опалення традиційно залишається однією з найдорожчих комунальних послуг для українців, особливо у багатоквартирних будинках із централізованою системою теплопостачання. Через постійне зростання тарифів дедалі більше громадян цікавляться можливістю офіційно відмовитися від централізованого опалення, аби зменшити фінансове навантаження та перейти на індивідуальні джерела тепла.

Втім, українське законодавство передбачає чіткі обмеження. У багатоквартирних будинках окрему квартиру самостійно відключити від централізованого опалення не дозволяють. Для цього необхідне колективне рішення всіх співвласників будинку.

Зверніть увагу! Лише після спільного погодження мешканці можуть ініціювати процедуру повного відключення будинку від мереж централізованого теплопостачання та гарячої води.

Натомість власники приватних будинків мають право проходити процедуру індивідуально, пояснює Дія.

Коли можна відмовитись від опалення?

Подати документи на відключення можна лише у міжопалювальний період і не пізніше 1 вересня. При цьому всі витрати, пов'язані з технічними роботами та переобладнанням системи, оплачують самі мешканці або власники житла.

Для оформлення відмови від централізованого опалення потрібно звернутися до органів місцевого самоврядування або ЦНАПу за місцем проживання. Зокрема, заяви приймають районні ради, виконавчі комітети міських, селищних і сільських рад, а також центри надання адміністративних послуг.

Зверніть увагу! Разом із заявою необхідно подати інформацію про намір встановлення індивідуальної або автономної системи теплопостачання. Якщо йдеться про багатоквартирний будинок, додатково потрібен протокол зборів співвласників із рішенням про відключення будинку від централізованого опалення та визначенням уповноважених осіб, які представлятимуть інтереси мешканців під час проходження процедури.

Який тариф на опалення в Україні?