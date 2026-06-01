Какой тариф на газ для бытовых потребителей будет с 1 июня?

Большинство украинцев – около 98%, обслуживает "Нафтогаз". Базовый тариф для населения у этого поставщика будет и в дальнейшем 7,96 гривны за кубометр, сообщает компания.

Тариф "Нафтогаза" должен действовать как минимум до конца апреля 2027 года. Продолжат ли его в дальнейшем – неизвестно.

В то же время по данным "Газ.Правды", в июне тарифы других поставщиков будут такие:

  • ООО "Ритейл Сервис" (СвітлоГаз) – 9,99 гривны за кубометр;
  • ООО "Днепровские энергетические услуги" (Yasno) – 8,46 гривны за кубометр;
  • ООО "Прикарпатэнерготрейд" – 7,98 гривны за кубометр;
  • ООО "Галнафтогаз" – 7,99 гривны за кубометр;
  • ООО "Киевские энергетические услуги" (Yasno) – 8,46 гривны за кубометр;
  • ООО "Львовэнергосбыт" – 8,20 гривны за кубометр;
  • ООО "Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 гривны за кубометр.

Важно! Базовыми для населения являются именно годовые тарифы.

Какой еще платеж за газ получают украинцы?

  • Украинцы должны платить за доставку газа. Это отдельный платеж. Такая услуга является обязательной для всех домохозяйств, которые физически подключены к газораспределительной сети.

  • Рассчитывается платеж за доставку индивидуально. Сумма зависит от объема газа, который был потреблен за предыдущий газовый год. Он не соответствует календарному и длится с 1 октября по 30 сентября.