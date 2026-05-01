На скільки продовжили програму кешбеку на пальне

Держава продовжить компенсувати частину витрат на пальне для українців через програму "Національний кешбек", однак з деякими змінами. Про це повідомили в Міністерстві економіки 29 квітня.

Дивіться також Держборг України перевищить 100% ВВП: чи справді кожен громадянин "винен" гроші

Дію програми кешбеку на пальне продовжили до 31 травня 2026 року через збереження високих цін на бензин, автогаз та дизпаливо в Україні. Однак якщо раніше максимальна сума компенсації становила 1 тисячу гривень, то в травні ліміт – 500 гривень.

Як і раніше, відсоток кешбеку залежить від типу пального, а економія на літрі становить орієнтовно від 2 до 13 гривень:

15% – на дизель;

10% – на бензин;

5% – на автогаз.

Скористатися кешбеком можна практично по всій території України, оскільки в програмі беруть участь 219 операторів автозаправних станцій. Його нараховують тільки за безготівкову оплату пального.

За даними Мінекономіки, 91% користувачів кешбеку мають авто бюджетного класу з невеликим об'ємом двигуна. Компенсовані кошти здебільшого витрачають на сплату комунальних послуг та щоденні витрати.

Також їх можна використати для купівлю ліків, книг, товарів українського виробництва. Гроші на карті нацкешбеку можна спрямувати на отримання поштових послуг та благодійність, зокрема – підтримку українських захисників.

Нараховані кошти кешбеку потрібно використати до 30 червня 2026 року. Однак за словами заступника міністра економіки Віталія Кіндратіва в інтерв'ю Укрінформу, ця дата не означає завершення програми. Вона є технічною, а подальші рішення щодо продовження чи коригування залежатимуть від можливостей бюджету, попиту та результатів.

Для кого в травні припинить діяти пільгова ціна на електроенергію

Пільговий тариф на світло доступний для українців, які використовують електроопалення у своїх приватних будинках або квартирах у багатоповерхівках. Він дозволяє домогосподарствам заощадити на електроенергії до 40%.

Ключовою умовою є відсутність інших видів опалення: наприклад, газового або централізованого.

Як повідомляє прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, пільгова ціна на електроенергію передбачена для цієї категорії споживачів на період з 1 жовтня до 30 квітня:

2,64 гривні за кіловат-годину в разі споживання до 2 тисяч кіловат-годин на місяць;

4,32 гривні за кіловат-годину при споживанні понад цей обсяг.

З 1 травня й до 30 вересня для всіх побутових споживачів діятиме однакова ціна – 4,32 гривні за кіловат-годину.

Зауважимо, що уряд продовжив дію цього тарифу, зафіксувавши його для населення до 31 жовтня 2026 року в межах режиму ПСО. Це означає, що Енергоатом та Укргідроенерго зобов'язані забезпечувати побутових споживачів електроенергією за ціною 4,32 гривні за кіловат-годину.

Що буде з субсидіями з 1 травня

У травні в Україні перерахують житлові субсидії на неопалювальний сезон. Як повідомили в Пенсійному фонді, для більшості отримувачів перепризначення відбудеться автоматично. Однак якщо дані про склад домогосподарства чи майновий стан змінилися, потрібно повідомляти про це ПФУ впродовж 30 днів.

Серед одержувачів адресної допомоги на оплату комунпослуг існують кілька категорій, яким субсидію призначають після подання заяви та декларації до Пенсійного фонду. Йдеться про наступні випадки:

якщо в опалювальному сезоні субсидію не отримували або її розмір становив "0";

у разі оренди житла, де фактично мешкають і сплачують за комунальні послуги;

якщо домогосподарство претендує на субсидію для придбання скрапленого газу, рідкого або твердого пічного палива;

якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

якщо в помешканні проживає менше людей, ніж зареєстровано.

Подавати документи можна особисто через будь-який сервісний центр Фонду та центр надання адміністративних послуг, а також дистанційно: поштою, через портал ПФУ або Дію.

Субсидія на неопалювальний період діятиме з 1 травня до 30 вересня.

Яким буде курс долара

Ситуацію на валютному ринку в Україні контролює Національний банк у режимі керованої гнучкості. Завдяки інтервенціям НБУ вдається утримувати баланс між попитом і пропозицією.

Однак ринок не повністю застрахований від негативних чинників, про що зауважив у коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. Наприклад, ситуація на Близькому Сході впливає на світові ціни на нафту, а це позначається на вартості пального в Україні й на курсі в парі євро-долар. Від цього залежатиме подальша динаміка гривні.

За прогнозом експерта, на початку травня можна очікувати курсу в коридорі 43,75 – 44,5 гривні за долар на готівковому ринку.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у коментарі 24 Каналу припустив, що в травні можливе зростання курсу долара навіть до позначки 45 гривень, проте все буде залежати від зовнішніх факторів. Йдеться про ситуацію на світових ринках та перспективу фінансування від партнерів, зокрема кредит на 90 мільярдів євро від ЄС.

За словами експерта, традиційно травень є місяцем, коли виражені тенденції до девальвації чи посилення гривні відсутні.

Що нового впроваджує Укрзалізниця в травні

Укрзалізниця оголосила про додавання жіночих вагонів ще на трьох поїздах з 1 травня. Оскільки такий формат має попит серед пасажирок, кількість купе поступово розширюють. У травні окремі вагони для жінок з'являться в наступних напрямках:

№7 Харків – Одеса;

№12 Львів – Одеса;

№92 Львів – Київ.

УЗ повідомляє, що заповнюваність жіночих купе становить понад 92%, а індекс лояльності клієнток – близько 87%.

Усього з 1 травня подорожувати в жіночих вагонах можна буде на 18 поїздах. Ці купе завжди мають №5, а ціна на них не відрізняється від інших цього класу.

Як розповідав в інтерв'ю "Суспільному. Культура" тодішній начальник управління комунікацією та клієнтського досвіду філії "Пасажирська компанія" Укрзалізниці Олександр Шевченко, жіночі купе впровадили у 2023 році з безпековою метою. Цей експеримент намагалися запустити ще у 2010 році, проте тоді він провалився, оскільки продаж квитків був виключно в касах. Усе змінила можливість купувати їх онлайн.

Що зміниться на ринку електроенергії в травні

На ринку електроенергії в Україні діють державні цінові обмеження (прайс-кепи). Вони визначають максимальний та мінімальний рівень, вище або нижче якого торгувати заборонено.

Граничні ціни встановлює Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Впливають вони, у першу чергу, на бізнес, оскільки для побутових споживачів тариф на світло зафіксований.

Як повідомив Нацрегулятор, з 1 травня в Україні почнуть діяти нові прайс-кепи на електроенергію:

на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку: максимальна – 15 тисяч гривень за мегават-годину, мінімальна 10 гривень за мегават-годину;

на балансуючому ринку: максимальна – 17 тисяч гривень за мегават-годину, мінімальна – 1 копійка за мегават-годину.

Голова НКРЕКП Юрій Власенко пояснив рішення про підвищення прайс-кепів потребою збалансувати енергосистему та мінімізувати відключення світла для споживачів, зокрема за допомогою імпорту електроенергії.

Нагадаємо, що до середини січня та у квітні 2026 року граничні ціни залежали також від часу доби й у деякі години були нижчими за ринкові, що робило закупівлю електроенергії з-за кордону невигідною для трейдерів (ціни на європейському ринку перевищували ліміти).

Які зміни почнуть діяти в програмі "Доступні ліки"

Зміни в програмі торкнуться пацієнток, які проходять лікування раку молочної залози за допомогою гормональних препаратів. Як повідомили в Національній службі здоров'я України, з 1 травня завершується перехідний період щодо виписування рецептів на летрозол, екземестан та тамоксифен за програмою "Доступні ліки".

Починаючи з травня, електронні рецепти на ці лікарські засоби в межах програми можуть виписувати тільки в разі наявності плану лікування в Електронній системі охорони здоров'я.

НЗСУ рекомендує звернутися до свого лікаря-онколога й уточнити наявність та актуальність плану лікування в ЕСОЗ. Якщо він відсутній або потребує поновлення, потрібно запланувати візит до лікаря якнайшвидше.

Указані гормональні препарати за програмою "Доступні ліки" можна отримати безоплатно або з невеликою доплатою.

Чи підвищать ціни на комунальні послуги для населення

В Україні діє мораторій на підвищення цін на комунальні послуги для побутових споживачів під час воєнного стану та на пів року після його закінчення. Тому тарифи на централізоване опалення, газ та гарячу воду мають залишатися незмінними.

З огляду на це, у травні вартість газу для побутових споживачів перебуватиме на тому ж рівні, що й раніше: 7,96 гривні за кубометр для клієнтів Нафтогазу (інші постачальники можуть мати й вищі ціни).

Щонайменше до кінця жовтня незмінною буде й ціна на електроенергію – 4,32 гривні за кіловат-годину.

Зверніть увагу! Як зазначав у коментарі 24 Каналу експерт з енергетики Юрій Корольчук, у 2026 році можливе підвищення цін на електроенергію для населення, однак воно залежатиме від політичної волі чинної влади. За оцінкою експерта, тариф може зрости до 5 – 6 гривень за кіловат-годину. Щодо цін на газ розглядали варіант рухатися в бік 10 – 11 гривень за кубометр, додав Корольчук.

Ціни на воду з початку повномасштабної війни не підвищували у великих містах, де водоканали надають послуги понад 100 тисячам споживачів. Однак у лютому Верховна Рада дозволила місцевій владі під час воєнного стану встановлювати інші ціни на тарифи.