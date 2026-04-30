Як зміниться нарахування кешбеку на пальне?

Нові правила нарахування кешбеку на пальне запрацюють на АЗС України вже з 1 травня, розповіли в Мінцифри.

Дивіться також Поспішіть використати гроші – нацкешбек можуть скасувати вже незабаром

До кінця травня держава продовжить частково повертати витрати на заправку автомобіля. Суми компенсації на літр пального залишаться незмінними:

за дизель – 15% від вартості;

за бензин – 10%;

за автогаз – 5%.

За даними Мінцифри, 91% учасників програми "Паливний кешбек" заправляють бюджетні автомобілі. Тому компенсації від держави відчутно допомагають їм полегшити навантаження на бюджет.

Однак з 1 травня державна підтримка скоротиться вдвічі. За новими правила, водіям повертатимуть максимум 500 гривень паливного кешбеку на місяць на одну людину. Раніше ліміт повернення складав тисячу гривень.

Такий формат покриє потреби більшості водіїв і дозволить державі підтримати максимальну кількість українців,

– пояснили в Мінцифри.

У відомстві підрахували, що від старту програми 20 березня до сьогодні паливним кешбеком скористатися вже понад 2 мільйони українців.

Зауважте! Раніше в ексклюзивному коментарі 24 Каналу експерт з енергетики Володимир Омельченко попереджав, що кешбек на пальне може призвести до додаткових витрат коштів із державного бюджету, який і так має дефіцит. За його оцінкою, кешбек міг коштувати державі до 7,5 мільярда гривень лише за півтора місяця.

Як отримати кешбек на пальне у травні?

Отримати паливний кешбек у травні можуть усі водії, які долучилися до програми "Національний кешбек". Наразі вона об'єднує вже майже 4,8 мільйона українців.

Щоб розраховувати на компенсацію від держави, заправлятися потрібно на АЗС, які беруть участь у програмі. На кінець травня до неї приєдналися вже 219 операторів, причому не лише великі мережі, але й локальні заправки.

Почати отримувати паливний кешбек дуже просто – потрібно лише розрахуватися карткою Нацкешбеку за бензин чи дизель.

Якщо такої картки немає, необхідно спочатку долучитися до програми. Це теж нескладно:

Спочатку слід відкрити у своєму банку картку "Національний кешбек". Служба підтримки підкаже, як це зробити.

Далі потрібно зайти у застосунок "Дія", перейти у розділ "Сервіси" та обрати пункт "Національний кешбек".

У цьому розділі необхідно підв’язати відкриту картку, щоб почати отримувати на неї виплати. Інакше кошти просто не повертатимуться.

Далі треба розраховуватися за пальне саме цією карткою.

Кешбек нараховують автоматично, а перевірити його можна у своєму банківському застосунку вже наступного дня після заправки пального.

Однак важливо пам'ятати, що кешбек на пальне не нарахують, якщо купити його через застосунок АЗС. Потрібно оплачувати покупку одразу на місці.

Важливо! Повний перелік АЗС, які беруть участь у програмі можна знайти на порталі Національного кешбеку.

Що ще потрібно знати про паливний кешбек?

Програму "Паливний кешбек" запустили як механізм підтримки населення на тлі подорожчання пального. Її мета – частково компенсувати витрати домогосподарств і знизити фінансове навантаження на громадян через зростання цін на бензин і дизель.

У Міністерстві економіки повідомили, що з моменту старту компенсацій до програми Нацкешбеку приєдналися вже понад 322 тисячі нових користувачів.

Водночас частина економістів поставилася до ініціативи критично. Як зазначає Forbes, програма декларує підтримку національного виробника, хоча пальне Україна переважно імпортує. Крім того, кешбек фактично орієнтований на більш забезпечені категорії населення, які мають власний транспорт.

Економіст Володимир Омельченко вважає, що найбільшу вигоду від запровадження паливного кешбеку можуть отримати великі мережі автозаправних станцій. На його думку, через механізм компенсацій держава фактично стимулюватиме їхні продажі та підтримуватиме обсяги обороту.