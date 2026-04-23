Що відомо про кешбек на пальне?

Зокрема щодня в середньому понад 150 тисяч українських водіїв користуються кешбеком, про що йдеться на сайті Мінекономіки.

Олексій Соболев міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Це свідчить, що інструмент працює – ми допомагаємо людям зменшувати щоденні витрати та сприяємо розвитку безготівкових розрахунків. Також стимулюємо внутрішній попит, адже кешбек можна витрати на товари та послуги виключно українського виробництва.

Станом на зараз компенсація надається на кожен літр пального:

15% – на дизель;

10% – на бензин;

5% – на автогаз.

Кошти зараховуються на картку Національний кешбек. Виплати можна використати для оплати комунальних послуг, придбання ліків, продуктів українського виробництва тощо.

Програма була запроваджена як інструмент швидкої підтримки громадян на тлі зростання світових цін на пальне, щоб допомогти зменшити витрати домогосподарств. Українці отримали реальну фінансову підтримку та змогу заощадити до 1 000 гривень на місяць,

– зазначили у відомстві.

Зокрема до програми вже приєдналися 219 мереж автозаправних станцій. Серед них є як великі національні оператори, так і локальні.

Зверніть увагу! Програма діє до 1 травня 2026 року.

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що понад 91% учасників програми – це власники авто масового сегмента.

Найпоширеніші моделі:

Volkswagen Passat і Golf;

Renault Megane;

Skoda Octavia і Fabia;

Ford Focus;

Daewoo Lanos;

автомобілі ВАЗ.

Цікаво! Вік більшості авто становить 10 – 20 років, а понад 80% автівок – із двигунами об’ємом до 2,5 літрів.

Що відомо про програму?