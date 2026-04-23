Что известно о кэшбеке на топливо?
В частности ежедневно в среднем более 150 тысяч украинских водителей пользуются кэшбеком, о чем говорится на сайте Минэкономики.
Это свидетельствует, что инструмент работает – мы помогаем людям уменьшать ежедневные расходы и способствуем развитию безналичных расчетов. Также стимулируем внутренний спрос, ведь кэшбек можно тратить на товары и услуги исключительно украинского производства.
По состоянию на сейчас компенсация предоставляется на каждый литр топлива:
- 15% – на дизель;
- 10% – на бензин;
- 5% – на автогаз.
Средства зачисляются на карту Национальный кэшбэк. Выплаты можно использовать для оплаты коммунальных услуг, приобретение лекарств, продуктов украинского производства и тому подобное.
Программа была введена как инструмент быстрой поддержки граждан на фоне роста мировых цен на топливо, чтобы помочь уменьшить расходы домохозяйств. Украинцы получили реальную финансовую поддержку и возможность сэкономить до 1 000 гривен в месяц,
– отметили в ведомстве.
В частности, к программе уже присоединились 219 сетей автозаправочных станций. Среди них есть как крупные национальные операторы, так и локальные.
Обратите внимание! Программа действует до 1 мая 2026 года.
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что более 91% участников программы – это владельцы авто массового сегмента.
Самые распространенные модели:
- Volkswagen Passat и Golf;
- Renault Megane;
- Skoda Octavia и Fabia;
- Ford Focus;
- Daewoo Lanos;
- автомобили ВАЗ.
Интересно! Возраст большинства авто составляет 10 – 20 лет, а более 80% автомобилей – с двигателями объемом до 2,5 литров.
Что известно о программе?
- Программа кэшбэка на топливо стартовала 20 марта. Украинцы могут сэкономить от 2 до 11 гривен на каждом литре топлива. Кэшбек начисляется на следующий день, а выплачивается до конца следующего месяца после покупки на карту "Национального кэшбэка", которая была выбрана в приложении "Дія".
- В то же время правительство может продолжить программу поддержки и после 1 мая. Но решение будет зависеть от ситуации на мировом рынке нефти и экономической целесообразности.