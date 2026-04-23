Что известно о кэшбеке на топливо?

В частности ежедневно в среднем более 150 тысяч украинских водителей пользуются кэшбеком, о чем говорится на сайте Минэкономики.

Алексей Соболев министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Это свидетельствует, что инструмент работает – мы помогаем людям уменьшать ежедневные расходы и способствуем развитию безналичных расчетов. Также стимулируем внутренний спрос, ведь кэшбек можно тратить на товары и услуги исключительно украинского производства.

По состоянию на сейчас компенсация предоставляется на каждый литр топлива:

15% – на дизель;

10% – на бензин;

5% – на автогаз.

Средства зачисляются на карту Национальный кэшбэк. Выплаты можно использовать для оплаты коммунальных услуг, приобретение лекарств, продуктов украинского производства и тому подобное.

Программа была введена как инструмент быстрой поддержки граждан на фоне роста мировых цен на топливо, чтобы помочь уменьшить расходы домохозяйств. Украинцы получили реальную финансовую поддержку и возможность сэкономить до 1 000 гривен в месяц,

– отметили в ведомстве.

В частности, к программе уже присоединились 219 сетей автозаправочных станций. Среди них есть как крупные национальные операторы, так и локальные.

Обратите внимание! Программа действует до 1 мая 2026 года.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что более 91% участников программы – это владельцы авто массового сегмента.

Самые распространенные модели:

Volkswagen Passat и Golf;

Renault Megane;

Skoda Octavia и Fabia;

Ford Focus;

Daewoo Lanos;

автомобили ВАЗ.

Интересно! Возраст большинства авто составляет 10 – 20 лет, а более 80% автомобилей – с двигателями объемом до 2,5 литров.

