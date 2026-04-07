Что известно о Нацкэшбеке на февраль?
В частности еще с 1 марта программа работает по обновленным условиям, о чем пишут в Дії.
Сейчас все работает следующим образом:
- 15% кэшбек – для категорий с высокой долей импорта;
- 5% – для категорий, где украинские товары имеют "сильные позиции".
Больше всего кэшбек будут начислять на непродовольственные товары: косметику и средства гигиены, бытовую химию, товары для дома, канцелярия, одежда, обувь и тому подобное. Однако есть в списке и продукты питания – твердые и мягкие сыры, некоторые виды макаронных изделий и круп. Об этом говорится на Правительственном портале.
В то же время 5% кэшбека будут предоставлять на сладости и кондитерские изделия, безалкогольные напитки, аптечные товары, снеки, консервированные продукты, овощи и фрукты, рыбу и морепродукты, мясо, молочные продукты, соусы и приправы, хлеб и свежая выпечка и много другой пищи.
Если нужно проверить размер кэшбэка для конкретного товара, то следует сделать это через Дію:
- нажать "Сервисы";
- далее выбрать "Национальный кэшбек;
- выбрать "Сканер штрихкодов" в правом нижнем углу.
Один клик – и сразу видите, сколько процентов вам вернется,
– говорится в сообщении.
Напомним! С 27 марта украинцы начали получать выплаты Нацкешбека за январь. Средства поступят людям, которые накопили более 2 гривен кэшбека. В общем он поступит на счета более 4,1 миллиона украинцев.
