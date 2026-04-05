Кому дополнительно пересчитали пенсии в апреле?

После мартовской индексации пенсий в Украине, которая повысила выплаты для большинства пенсионеров на 12,1%, в апреле состоялся еще один этап пересмотра. В то же время это повышение не было массовым и коснулось только тех, кто соответствует определенным условиям, пишет ПФУ.

Повышение стало реальным для работающих пенсионеров, для которых Пенсионный фонд провел перерасчет с учетом приобретенного страхового стажа. Такой пересмотр осуществляется, если после предыдущего перерасчета человек накопил не менее 24 месяцев стажа или если прошло два года с момента назначения или последнего обновления пенсии.

Обратите внимание! В этих случаях выплаты корректируются автоматически.

Однако стоит также учитывать, что апрельский перерасчет не распространяется на все категории. Без изменений остались пенсионеры, у которых после предыдущего пересмотра не прошло двух лет, а также получатели специальных пенсий, как вот военные, госслужащие, судьи и прокуроры.

Действительно ли повышение будет ощутимым?

Однако даже при наличии оснований повышение может быть ограниченным. На практике при перерасчете чаще учитывается именно дополнительный стаж, тогда как новые показатели заработной платы применяются не всегда. Из-за этого фактический рост пенсии может оказаться меньше, чем ожидается.

Кроме того, важным является фактор времени. Если право на перерасчет возникло уже после 1 марта, автоматический пересмотр могут отложить до следующего года. В таком случае, чтобы не терять часть выплат, целесообразно самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд Украины с заявлением.

