У кого выросла пенсия в 2026 году?

В 2026 году пенсионные выплаты в Украине заметно выросли, и для значительной части граждан повышение составило около 700 гривен. Важно понимать, что это не разовая доплата, а результат комплексного пересмотра пенсий, который происходил в течение первых месяцев года под влиянием сразу нескольких факторов, пишет Пенсионном фонде.

По данным Пенсионного фонда, средний размер пенсии вырос с 6 544 до 7 236 гривен. В то же время еще более ощутимое повышение получили работающие пенсионеры, ведь их выплаты увеличились примерно на 744 гривны, и сейчас средний уровень достиг около 7 900 гривен.

Обратите внимание! Это свидетельствует о том, что именно эта категория больше всего выигрывает от изменений в системе начислений.

Ключевая причина такого роста заключается в механизме учета дополнительного страхового стажа. Пенсионеры, которые после выхода на пенсию продолжают официально работать, платят взносы и тем самым постепенно пересчитывают свою пенсию. В результате их выплаты могут увеличиваться быстрее, чем у тех, кто не работает.

Всего в Украине насчитывается более 10 миллионов пенсионеров, из которых около 2,8 миллиона продолжают трудовую деятельность. Фактически это каждый четвертый получатель пенсии, и именно эта группа наиболее чувствительна к ежегодным перерасчетам и индексациям.

Как осуществляется ежегодный перерасчет пенсий?

Отдельно стоит обратить внимание на технический аспект начислений. Ежегодный перерасчет для работающих пенсионеров проводится в апреле, однако фактическое зачисление повышенных сумм происходит позже, как правило в июне, сообщает ПФУ.

Справочно: это связано с тем, что информация об уплате единого социального взноса за первый квартал поступает в государственный реестр с задержкой. Именно поэтому часть пенсионеров видит увеличение выплат не сразу, а через несколько месяцев.

Перерасчет касается прежде всего тех, кто после предыдущего назначения или пересмотра пенсии приобрел не менее 24 месяцев страхового стажа. В то же время даже меньший стаж может быть учтен, если с момента последнего перерасчета прошло два года. Это позволяет постепенно повышать пенсии без необходимости повторного обращения.

Дополнительно стоит учитывать, что повышение примерно на 700 гривен это лишь усредненный показатель. В каждом конкретном случае сумма может отличаться в зависимости от страхового стажа, уровня заработной платы и индивидуальных параметров пенсионного дела. То есть фактический рост может быть как меньше, так и существенно больше.

