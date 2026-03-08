Действуют ли ограничения по индексации пенсии?

Согласно правительственным постановлениям об индексации пенсий, принятыми Кабинетом Министров в предыдущие годы, для повышения пенсий были введены предельные пределы.

Речь идет о перерасчете пенсий по возрасту, назначенных в соответствии со статьей 27 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". В таких решениях правительства определялось, что размер увеличения пенсии в результате индексации не может быть меньше 100 гривен и одновременно не может превышать 1 500 гривен.

Почему в кабнете ПФУ сумма индексации выше?

Вместе с тем при техническом перерасчете в электронных решениях Пенсионного фонда сначала отражается фактический размер пенсии после применения индексационного коэффициента. То есть сумма, рассчитана в соответствии с формулой, определенной законом.

Именно поэтому в личных кабинетах или в выписках из решения о перерасчете может появляться сумма повышения, которая превышает установленный лимит. Однако ниже в документе дополнительно отображается корректировочная строка со знаком минус.

Важно! Эта техническая корректировка фактически срезает часть индексации, чтобы окончательное повышение соответствовало ограничению, установленному правительственным постановлением.

Какая формула исчисления индексации пенсии?

Такой механизм связан с тем, что формула исчисления пенсии и ее индексации определена законом, а Кабмин в пределах ежегодной индексации может устанавливать параметры повышения, в частности предельные суммы доплаты.

Важно! На это обращал внимание и Пенсионный фонд Украины в своих разъяснениях: индексация применяется к расчетному размеру пенсии, но фактическая выплата осуществляется с учетом ограничений, предусмотренных соответствующим постановлением правительства.

В то же время правила индексации меняются ежегодно. Например, в 2026 году правительство установило другой предельный параметр повышения. Максимальная сумма индексации составляет 2595 грн, что значительно больше ограничения, которое действовало в предыдущие годы.

Это означает, что даже если расчетное повышение пенсии по формуле будет больше, фактическое увеличение выплаты не будет превышать определенный правительством лимит.

Что еще следует знать о нынешней индексации пенсии в этом году?