В марте стартовала индексация пенсий

В марте 2026 года в Украине началась ежегодная индексация пенсий. Первые повышенные выплаты пенсионеры получают вместе с мартовскими начислениями. В то же время часть пенсионеров может получить еще один перерасчет в течение года.

Речь идет прежде всего о работающих пенсионерах, ведь для них Пенсионный фонд традиционно проводит дополнительный автоматический перерасчет, если после назначения пенсии они продолжали работать и накопили новый страховой стаж.

Справочно! Как и обычно, выплата пенсий осуществляется по графику в течение месяца, с начала марта до 25 числа.

Кроме того, в течение года предусмотрены возрастные надбавки для пенсионеров по достижении 70, 75 и 80 лет. Такие доплаты устанавливаются автоматически и не требуют отдельного обращения в органы Пенсионного фонда.

Какую часть пенсии повышают во время индексации?

Во время индексации пересматривают не всю пенсионную выплату, а только ее базовую часть – так называемую "заработанную" пенсию, которая рассчитывается по формуле с учетом страхового стажа и индивидуального коэффициента заработка, уточняют в ПФУ.

Важно! Надбавки и доплаты, например за сверхурочный стаж или особые заслуги, не индексируются, поэтому фактический процент повышения часто оказывается ниже объявленного.

В этом году повышается показатель средней заработной платы, который используется в формуле расчета пенсии. После применения коэффициента индексации он вырос с 8 913,83 гривны до 9 992,40 гривны. Именно этот параметр влияет на перерасчет основного размера пенсии.

Кто может не почувствовать повышение пенсии?

Не все пенсионеры получат ощутимый рост выплат. В частности, индексация не распространяется на некоторые специальные пенсии, а также на тех, кто уже получает максимальный размер выплаты.

Отдельно стоит упомянуть так называемых молодых пенсионеров, которые вышли на пенсию в 2023 – 2025 годах. Для них полная индексация пока не применяется, поскольку их пенсии уже рассчитаны на основе относительно новых показателей заработной платы. В таком случае предусмотрена лишь минимальная доплата.

Обратите внимание! Также возможны ситуации, когда индексация формально происходит, но фактическая выплата не меняется. Это касается пенсионеров, чьи выплаты доведены государством до гарантированного минимального уровня за счет специальных доплат.

Что еще следует знать об индексации в Украине?