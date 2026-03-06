Что такое калькулятор индексации и для чего он нужен?
О том, как рассчитать индексацию выплат, говорится на ресурсе Минфин.
Калькулятор индексации – это автоматизированный онлайн-сервис для расчета повышения выплат (зарплаты, пенсии). Основная цель индексации – защитить доходы людей от инфляции.
Обратите внимание! Повышение нужно, чтобы компенсировать инфляцию (увеличение цен на товары и услуги).
Так, ежемесячно Госстат Украины публикует обновленный индекс потребительских цен, или индекс инфляции – на этом показателе основывается расчет индексации.
В онлайн-калькуляторе нужно:
- выбрать базовый месяц – месяц последнего повышения зарплаты;
- указать сумму ежемесячной выплаты.
Остальные показатели учитываются автоматически:
- порог индексации;
- индекс инфляции;
- коэффициент индексации.
Обратите внимание! Система самостоятельно рассчитывает коэффициент индексации на основе индексов инфляции.
Как результат калькулятор покажет сумму, на которую вырастет зарплата. В то же время в сводке будет указан месяц, с которого начнут начислять больше денег. Если же в вашей ситуации повышение пока не предвидится – калькулятор напишет об этом.
Кто имеет право на индексацию зарплаты?
Важно знать, что право на перерасчет зарплаты есть тогда, когда индекс потребительских цен превышает порог индексации. В частности, об этом пишет Дебет-Кредит.
Важно! Порог индексации от 2016 года – 103%. Иными словами: если цены растут на 3% или более – государство должно провести индексацию.
В то же время индексация касается только зарплат в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Часть зарплаты, которая выше такого минимума – индексироваться не будет.
Что известно об индексации пенсий в 2026 году?
Перерасчет и повышение пенсий происходит автоматически и индивидуально. В частности пенсионерам не нужно обращаться в ПФУ для перерасчета выплат.
С 1 марта 2026 года в Украине стартовала индексация. Среди обновлений – гарантированные минимальные размеры выплат, которые установили для пенсионеров от 65 лет, которые имеют необходимый стаж.