Кому проиндексируют пенсии с 1 марта

С 1 марта большинству пенсионеров Украины пересчитают выплаты в пределах индексации, чтобы защитить их доходы от инфляции. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики 25 февраля.

В 2026 году коэффициент индексации пенсий определили на уровне 12,1%. В результате перерасчета размер выплаты вырастет минимум на 100 гривен, но не более чем на 2595 гривен. Коэффициент будут применять к базовому размеру пенсии (без надбавок за стаж или возраст).

Рассчитывать на повышение могут пенсионеры общей системы и военные пенсионеры, а также лица, получившие инвалидность вследствие Чернобыльской катастрофы. Кроме того, индексация будет касаться:

получателей пенсий за особые заслуги;

пострадавших от несчастных случаев на производстве;

экс-работников органов местного самоуправления, которым пенсию вычислили по ранее действующим специальным условиям.

Минимальный размер пенсии с 3758 гривен до 4213 гривен возрастет для следующих категорий:

пенсионеры в возрасте от 80 лет, которые имеют не менее 25 лет стажа (для мужчин) и 20 лет (для женщин);

пенсионеры в возрасте от 65 лет, которые имеют полный страховой стаж (35 и 30 лет соответственно) и не работают.

Обновят предельный размер пенсии также для получателей в возрасте более 70 лет, которые имеют полный страховой стаж. Минимальная выплата составит 4050 гривен (вместо 3613 гривен).

Проиндексируют и минимальные выплаты для лиц с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий.

Обратите внимание! Пенсионеры в возрасте до 70 лет с полным страховым стажем также получат повышенные выплаты. Для них минимальная пенсия вырастет с 3323 гривен до 3725 гривен. В то же время пенсионеры с меньшим страховым стажем будут иметь как минимум 3406 гривен в месяц, а не 3038 гривен, как было раньше.

Согласно постановлению правительства, также проиндексируют назначенные в 2021 – 2025 годах пенсии, которые ранее не подпадали под перерасчет. Это сделают, чтобы уменьшить диспропорцию в размерах выплат для разных групп пенсионеров.

Коэффициент увеличения для пенсий, назначенных или пересчитанных по показателям средней зарплаты в Украине, с которой уплачены страховые взносы, будут следующими:

для назначенных в 2021 и 2022 годах пенсий – 6,1%;

в 2023 году – 4,8%;

в 2024 году – 3,6%;

в 2025 году – 2,4%.

Заметьте, что индексация пенсий с 1 марта не коснется пенсионеров, чьи выплаты установлены на уровне прожиточного минимума для нетрудоспособных (2595 гривен) или в максимальном размере (25 950 гривен). Причиной является то, что размеры таких пенсий пересмотрены вместе с повышением прожиточного минимума с 1 января 2026 года.

Что меняется в программе "Национальный кешбэк"

Правительство скорректировало программу "Национальный кешбэк", чтобы усилить спрос на те украинские товары, которые конкурируют с импортными в значительном объеме. До 28 февраля за покупки возвращали 10% стоимости всех товаров в программе.

По данным Министерства экономики, с 1 марта "Нацкешбэк" будет иметь два уровня в зависимости от категории товаров украинского производства, поэтому его будут начислять следующим образом:

15% – на потребительские товары с долей импорта более 35% в потребительской корзине, например на товары для дома, косметику, одежду, обувь, бытовую химию, средства гигиены и т.д., а также на твердые и мягкие сыры и некоторые виды макаронных изделий и круп;

5% – на товары, где меньшая доля импорта, например на овощи и фрукты, мясо, хлеб и свежую выпечку, сладости, яйца, товары для сада и огорода и тому подобное.

Начисление процентов за покупки будут осуществлять, как и раньше, на карту "Национального кешбэка". Проверять участие товара в программе можно на сайте "Сделано в Украине" или в Дие с помощью сканера штрихкодов.

Важно! Тратить накопленный кешбэк можно на благотворительность, коммунальные и почтовые услуги, еду украинского производства в магазинах и супермаркетах, изготовленные в Украине лекарства и медизделия. Торговая точка должна быть на общей системе налогообложения.

Как вырастет помощь семьям павших и пропавших без вести военных

Правительство приняло решение повысить помощь для членов семей погибших, умерших или без вести пропавших военнослужащих, которые защищали Украину. Речь идет о минимальных пенсионных и социальных выплатах, которые установят на новом уровне за счет адресной государственной помощи.

С 1 марта минимальный гарантированный размер (с учетом адресной помощи) пенсии в случае потери кормильца составит 12 810 гривен вместо 7800 гривен:

для каждого нетрудоспособного члена семьи – родителей, жены или мужа павшего или павшей;

на одного ребенка погибшего, которому вместо пенсии назначена государственная социальная помощь.

Возрастет также минимальный размер пенсионных выплат и социальной поддержки для семей, в которых помощь назначили на двух или более членов. Исключение составляют нетрудоспособные родители, жена или муж. В таких случаях минимальная выплата будет по меньшей мере 10 020 гривен на каждого человека (вместо действующих 6100 гривен).

Заметим! Выплаты пересчитают автоматически, а также будут индексировать ежегодно начиная с 1 марта 2027 года.

Какие тарифы на мобильную связь повысятся

В марте мобильные операторы Украины анонсировали обновление стоимости услуг. Кроме изменения цен на тарифы, произойдет расширение наполнения пакетов, например объема мобильного интернета, количества минут для звонков на другие сети и тому подобное.

Vodafone повысит плату за пользование некоторыми тарифами, которые сейчас недоступны для подключения. Как пишет "РБК-Украина", изменения коснутся линеек Joice и SuperNet. Стоимость месячных пакетов с 5 марта в среднем вырастет на 45 – 70 гривен:

Joice / Joice Start 2023 – с 260 до 330 гривен;

Joice Start / Joice Start Special – с 270 до 340 гривен;

Joice PRO / Joice PRO 2023 – вместо 320 – 330 гривен будет 390 – 400 гривен;

SuperNet Start+ – с 260 до 330 гривен;

SuperNet Unlim – с 470 до 520 гривен;

Light+ – со 185 до 230 гривен;

Joice MAX – с 450 до 520 гривен;

SuperNet Turbo – с 250 до 320 гривен.

Нововведения в марте также подготовил другой мобильный оператор. Киевстар повышает цену на тариф "SIM для устройств", который используют для дистанционного управления умными гаджетами с мобильного: сигнализацией, кондиционером, GPS-трекером и тому подобное.

Ранее тариф составлял одну гривну в день, а с 1 марта он вырастет до двух гривен. Изменится также его наполнение: например, доступный трафик в день увеличится с 30 до 50 мегабайт.

По данным сообщества "Мобильная Связь Украины" (MZU), март также станет месяцем подорожания нескольких тарифных планов "Киевстара":

"Вкусный";

"Киевстар Комфорт 2018";

"LOVE UA Базовый";

"LOVE UA Свобода/Свобода 2022";

"Безлим Соцсети";

"Без границ lite";

"ТВОЙ Любимый".

Стоимость пакетов услуг может измениться на 50 – 90 гривен.

Какими банкнотами нельзя будет рассчитаться с марта

Со 2 марта Национальный банк Украины будет выводить из обращения банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003 – 2007 годов. Их заменят на соответствующие оборотные монеты.

Отделения всех банков Украины будут принимать банкноты старого образца для обмена до 26 февраля 2027 года, а Национальный банк – бессрочно. По данным НБУ, обмен на монеты в течение трех лет с даты изъятия также будут осуществлять:

"Ощадбанк";

"ПриватБанк";

"Райффайзен Банк";

"ПУМБ".

Обращаем внимание! Со 2 марта банкноты 1, 2, 5 и 10 гривен прекратят быть средствами платежа. Их не будут принимать для расчетов за товары и услуги, а также в банках и финансовых учреждениях.

Изъятие банкнот произойдет из-за их изношенности.

Ждать ли роста тарифов на коммунальные услуги

Мораторий на повышение цен на коммунальные услуги в Украине будет действовать в течение всего военного положения и полгода после его завершения. Это означает, что тарифы на газ, централизованное отопление и горячую воду останутся на фиксированном уровне.

В марте цена газа для бытовых потребителей, которые являются клиентами "Нафтогаза", останется на уровне 7,96 гривны за кубометр . Также неизменным как минимум до конца апреля останется базовый тариф на электроэнергию – 4,32 гривны за киловатт-час .

. Также неизменным как минимум до конца апреля останется базовый тариф на электроэнергию – . В то же время стоимость услуг по централизованному отоплению и горячей воде определена для каждого города отдельно в зависимости от поставщика. Однако в марте их также не планируют менять.

отдельно в зависимости от поставщика. Однако в марте их также не планируют менять. Тариф на холодную воду не вырастет в крупных городах, однако в меньших общинах его могут повышать. К примеру, в 2025 году рост цен анонсировали ряд городов и поселков во Львовской, Ровенской, Черниговской и других областях.

Важно! НБУ предполагает, что после завершения отопительного сезона возможно повышение цен на электроэнергию для населения из-за высоких потребностей на восстановление энергосистемы. Также возможно, что тарифы на другие коммунальные услуги будут корректировать для постепенного достижения рыночных уровней.

Когда запланирован переход на летнее время

В марте Украина перейдет на летнее время согласно принятому почти 30 лет назад постановлению Кабинета Министров Украины. Оно предусматривает, что переход состоится в ночь с 28 на 29 марта в 3:00 по киевскому времени.

В это время стрелки часов нужно перевести на один час вперед, поэтому после 02:59 сразу наступит 04:00. Для большинства гаджетов обновление произойдет автоматически, однако механические часы придется перевести вручную.

Напомним: в 2024 году в Украине могли отменить переход на летнее время. Верховная Рада приняла законопроект об отказе от сезонного перевода, а также закрепление постоянного зимнего времени (GMT+2). Однако президент пока не подписал закон.

Что будет с курсом доллара и евро

Ситуация с курсом доллара в марте может показаться напряженной, однако глобальных изменений эксперты не прогнозируют.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии 24 Канала рассказал, что март для Украины традиционно был периодом стабилизации валютного рынка: 17 из последних 24 лет гривна укреплялась. Влияла на это, в частности, подготовка аграриями к посевной. Весомым фактором сейчас является также мировое движение евро-доллара.

По прогнозу финансового аналитика, цена евро будет держаться в пределах 50,5 – 51,5 гривны, тогда как стоимость доллара – в коридоре 42,75 – 43,75 гривны.

Как рассказывал в комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, влияние на основные курсовые изменения в Украине, среди прочего, будут оказывать также факторы:

последствия разрушения энергосистемы и ограничения электроснабжения, существенно сдерживающие развитие экономики;

разрыв во внешней торговле, когда страна покупает значительно больше, чем продает;

валютные интервенции Нацбанка, сдерживающие резкие скачки курса.

Банкир не исключает потенциального риска "американских горок" для курса. Однако видит вероятность колебания стоимости доллара в диапазоне 42,5 – 43,7 гривны, а евро – в пределах 50,5 – 52 гривны.