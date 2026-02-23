Как индексация повлияет на размер пенсий в 2026 году?

По итогам индексации в 2026 году размер пенсий вырастет примерно на уровень инфляции. Хотя наличие ежегодного перерасчета – это позитив, размер повышения зависит от величины базовой выплаты. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал экономист Олег Пендзин.

По данным Министерства социальной политики, в Украине с 1 марта 2026 года состоится индексация пенсий на 12,1%. Ее рассчитали по формуле, в которой базовый размер пенсии без надбавок (за стаж, возраст и т.д.) умножают на коэффициент индексации.

Заметьте! Коэффициент рассчитывают так: 50% от уровня инфляции в Украине за 2025 год плюс 50% от роста средней зарплаты в Украине, с которой шли взносы в Пенсионный фонд, за три года.

Олег Пендзин Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Что означает индексация на 12,1%? Это означает, что одна из переменных в той формуле будет индексироваться на 12,1%. В целом пенсия на 12% не вырастет, она вырастет примерно на 7 – 8%, то есть на уровень инфляции. Причем по той формуле получатели низшей пенсии будут иметь меньшую индексацию. Те, что пенсию получают высшую, автоматически будут иметь большую индексацию. То есть распределение внутри будет зависеть от той величины пенсии, которая вам начислена.

В итоге – чем больше основная часть пенсии, тем большая сумма добавится благодаря индексации. Если пенсия невысокая и большую ее часть составляют доплаты, рост будет небольшим.

В Минсоцполитики сообщили, что в 2026 году средний размер пенсии составляет около 6 500 гривен, однако выплаты значительной части пенсионеров меньше. Известно, что пенсия по возрасту у более 4,3 миллиона украинцев ниже 6 тысяч гривен.

По словам экономиста Олега Пендзина, наличие индексации позволяет сохранить реальные доходы пенсионера, однако формула расчета требует изменений.

Сам факт того, что она действует, это уже позитив. До принятия закона в 2017 году каких-то прописанных механизмов ежегодной индексации не было. Ее определяли в законе о государственном бюджете. Негатив заключается в том, что сама формула не пересматривается. То есть индексация проводится таким образом, что люди, которые раньше вышли на пенсию, имеют худшие условия, чем те, кто вышел позже,

– говорит Олег Пендзин.

Напомним, что Правительство готовит пенсионную реформу, которую хотят начать с изменений в имеющейся солидарной системе. В частности – повысить размер минимальной пенсии до 6 тысяч гривен.

Что препятствует повышению пенсий в Украине?

Как отмечает экономист Олег Пендзин, в Украине коэффициент замещения пенсии составляет менее 30%. Это означает, что доходы украинцев падают более чем втрое после выхода на пенсию. Однако этот показатель должен быть не менее 60%.

Имеющаяся в Украине ситуация с пенсиями является следствием того, что значительная часть экономики находится в тени. Пенсионный фонд наполняется из единого социального взноса от граждан, которые работают в легальной части экономики.

Пенсионная реформа, пенсионное обеспечение не оторваны от экономики. Они питаются из экономических процессов. Пенсионный фонд наполняется за счет уплаты налога, говоря о солидарной системе. В накопительной системе ситуация еще глубже. Поэтому, исходя из этих вещей, у меня есть очень большой пессимизм по поводу того, что в ближайшее время что-то изменится в пенсионной системе. Просто потому, что на это не будет денег, которые просто не появятся, пока у нас 40% теневой экономики в Украине,

– заключает эксперт.

Интересно! На одного пенсионера сейчас приходится менее одного работающего, который платит единый социальный взнос. При средней зарплате в Украине в 27 тысяч гривен, размер ЕСВ от нее составляет около 5,5 тысяч гривен.

Как устроена система пенсионного обеспечения в Украине?