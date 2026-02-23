Як індексація вплине на розмір пенсій у 2026 році?

За підсумками індексації у 2026 році розмір пенсій зросте приблизно на рівень інфляції. Хоч наявність щорічного перерахунку – це позитив, розмір підвищення залежить від величини базової виплати. Про це в коментарі 24 Каналу розповів економіст Олег Пендзин.

За даними Міністерства соціальної політики, в Україні з 1 березня 2026 року відбудеться індексація пенсій на 12,1%. Її розрахували за формулою, у якій базовий розмір пенсії без надбавок (за стаж, вік тощо) множать на коефіцієнт індексації.

Зауважте! Коефіцієнт розраховують так: 50% від рівня інфляції в Україні за 2025 рік плюс 50% від зростання середньої зарплати в Україні, з якої йшли внески до Пенсійного фонду, за три роки.

Олег Пендзин Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Що означає індексація на 12,1%? Це означає, що одна зі змінних у тій формулі буде індексуватися на 12,1%. У цілому пенсія на 12% не виросте, вона зросте приблизно на 7 – 8%, тобто на рівень інфляції. Причому за тією формулою отримувачі нижчої пенсії матимуть меншу індексацію. Ті, що пенсію отримують вищу, автоматично матимуть більшу індексацію. Тобто розподіл всередині буде залежати від тої величини пенсії, яка вам нарахована.

У підсумку – що більша основна частина пенсії, то більша сума додасться завдяки індексації. Якщо пенсія невисока і більшу її частину становлять доплати, зростання буде невеликим.

У Мінсоцполітики повідомили, що у 2026 році середній розмір пенсії становить близько 6 500 гривень, проте виплати значної частини пенсіонерів менші. Відомо, що пенсія за віком у понад 4,3 мільйона українців нижча за 6 тисяч гривень.

За словами економіста Олега Пендзина, наявність індексації дозволяє зберегти реальні доходи пенсіонера, проте формула розрахунку потребує змін.

Cам факт того, що вона діє, це вже позитив. До ухвалення закону у 2017 році якихось прописаних механізмів щорічної індексації не було. Її визначали в законі про державний бюджет. Негатив полягає в тому, що сама формула не переглядається. Тобто індексація проводиться таким чином, що люди, які раніше вийшли на пенсію, мають гірші умови, ніж ті, хто вийшов пізніше,

– говорить Олег Пендзин.

Нагадаємо, що Уряд готує пенсійну реформу, яку хочуть почати зі змін у наявній солідарній системі. Зокрема – підвищити розмір мінімальної пенсії до 6 тисяч гривень.

Що перешкодає підвищенню пенсій в Україні?

Як зауважує економіст Олег Пендзин, в Україні коефіцієнт заміщення пенсії становить менш як 30%. Це означає, що доходи українців падають понад утричі після виходу на пенсію. Проте цей показник має бути не меншим за 60%.

Наявна в Україні ситуація з пенсіями є наслідком того, що значна частка економіки перебуває в тіні. Пенсійний фонд наповнюється з єдиного соціального внеску від громадян, які працюють в легальній частині економіки.

Пенсійна реформа, пенсійне забезпечення не відірвані від економіки. Вони живляться з економічних процесів. Пенсійний фонд наповнюється за рахунок сплати податку, говорячи про солідарну систему. У накопичувальній системі ситуація ще глибша. Тому, виходячи з цих речей, у мене є дуже великий песимізм з приводу того, що найближчим часом щось зміниться в пенсійній системі. Просто тому, що на це не буде грошей, які просто не з'являться, доки в нас 40% тіньової економіки в Україні,

– підсумовує експерт.

Цікаво! На одного пенсіонера нині припадає менш як один працюючий, який сплачує єдиний соціальний внесок. При середній зарплаті в Україні у 27 тисяч гривень, розмір ЄСВ від неї становить близько 5,5 тисячі гривень.

Як влаштована система пенсійного забезпечення в Україні?