Що таке приватна пенсія?

Заощаджувати на пенсію можна через недержавні пенсійні фонди, які інвестують накопичені гроші в різні активи, пише 24 Канал з посиланням на закон України про недержавне пенсійне забезпечення.

За законодавством, існують наступні види пенсійних фондів:

відкриті, де участь можуть брати будь-які фізичні особи;

корпоративні;

професійні.

Накопичення коштів у недержавних пенсійних фондах є добровільним і дозволяє сформувати заощадження, проте не звільняє від обов’язкового державного страхування. Приватна пенсія може бути виключно додатковим джерелом надходжень.

Зауважимо! До реєстру недержавних пенсійних фондів станом на 23 грудня 2025 року включені 56 установ.

За даними "Мінфіну", недержавні пенсійні фонди (НПФ) існують в Україні з 2004 року, проте у світі вони є стандартним інструментом для накопичення.

Що потрібно знати про недержавну пенсію?

Для приватного накопичення заощаджень для виходу на пенсію потрібно укладати договір страхування з недержавним пенсійним фондом.

Виплати недержавної пенсії здійснюють після досягнення пенсійного віку впродовж життя. Вони є фіксованими й розраховуються на основі того, скільки людина встигла накопичити до виходу на пенсію.

Недержавні пенсійні фонди інвестують накопичення своїх клієнтів у цінні папери, акції, облігації тощо. Завдяки цьому можна заробити на відсотках і виплати в підсумку будуть більшими.

Діяльність недержавних пенсійних фондів не рідше разу на рік мають перевіряти аудитори, а результати перевірок публікують.

Пенсійний фонд не може бути проголошений банкрутом та ліквідований за законодавством про банкрутство. Також заборонене припинення фонду шляхом поділу або перетворення на інший вид.

Пенсію можуть виплачувати учасникові фонду або його спадкоємцю. Її можна розтермінувати й отримувати рівними частинами або всю суму відразу .

Приватна пенсія не залежить від розміру стажу чи прожиткового мінімуму, як державна.

Людина може обрати, коли виходити на пенсію, проте термін не має відрізнятися більш ніж на 10 років від встановленого державного рівня в обидва боки.

Які недоліки приватної пенсії?

Як пише "Мінфін", у недержавних пенсійних фондів є деякі недоліки: