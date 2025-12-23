Что такое частная пенсия?

Сберегать на пенсию можно через негосударственные пенсионные фонды, которые инвестируют накопленные деньги в различные активы, пишет 24 Канал со ссылкой на закон Украины о негосударственном пенсионном обеспечении.

Смотрите также Численность пенсионеров Украины стремительно падает: какие изменения за десять лет

По законодательству, существуют следующие виды пенсионных фондов:

открытые, где участие могут принимать любые физические лица;

корпоративные;

профессиональные.

Накопление средств в негосударственных пенсионных фондах является добровольным и позволяет сформировать сбережения, однако не освобождает от обязательного государственного страхования. Частная пенсия может быть исключительно дополнительным источником поступлений.

Заметим! В реестр негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 23 декабря 2025 года включены 56 учреждений.

По данным "Минфина", негосударственные пенсионные фонды (НПФ) существуют в Украине с 2004 года, однако в мире они являются стандартным инструментом для накопления.

Что нужно знать о негосударственной пенсии?

Для частного накопления сбережений для выхода на пенсию нужно заключать договор страхования с негосударственным пенсионным фондом.

Выплаты негосударственной пенсии осуществляют после достижения пенсионного возраста в течение жизни. Они являются фиксированными и рассчитываются на основе того, сколько человек успел накопить до выхода на пенсию.

Негосударственные пенсионные фонды инвестируют накопления своих клиентов в ценные бумаги, акции, облигации и тому подобное. Благодаря этому можно заработать на процентах и выплаты в итоге будут больше.

и тому подобное. Благодаря этому можно заработать на процентах и выплаты в итоге будут больше. Деятельность негосударственных пенсионных фондов не реже раза в год должны проверять аудиторы, а результаты проверок публикуют.

Пенсионный фонд не может быть объявлен банкротом и ликвидирован по законодательству о банкротстве. Также запрещено прекращение фонда путем разделения или преобразования в другой вид.

Пенсию могут выплачивать участнику фонда или его наследнику. Ее можно рассрочить и получать равными частями или всю сумму сразу .

. Частная пенсия не зависит от размера стажа или прожиточного минимума, как государственная.

Человек может выбрать, когда выходить на пенсию, однако срок не должен отличаться более чем на 10 лет от установленного государственного уровня в обе стороны.

Какие недостатки частной пенсии?

Как пишет "Минфин", у негосударственных пенсионных фондов есть некоторые недостатки: