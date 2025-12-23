Что такое частная пенсия?
Сберегать на пенсию можно через негосударственные пенсионные фонды, которые инвестируют накопленные деньги в различные активы, пишет 24 Канал со ссылкой на закон Украины о негосударственном пенсионном обеспечении.
Смотрите также Численность пенсионеров Украины стремительно падает: какие изменения за десять лет
По законодательству, существуют следующие виды пенсионных фондов:
- открытые, где участие могут принимать любые физические лица;
- корпоративные;
- профессиональные.
Накопление средств в негосударственных пенсионных фондах является добровольным и позволяет сформировать сбережения, однако не освобождает от обязательного государственного страхования. Частная пенсия может быть исключительно дополнительным источником поступлений.
Заметим! В реестр негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 23 декабря 2025 года включены 56 учреждений.
По данным "Минфина", негосударственные пенсионные фонды (НПФ) существуют в Украине с 2004 года, однако в мире они являются стандартным инструментом для накопления.
Что нужно знать о негосударственной пенсии?
- Для частного накопления сбережений для выхода на пенсию нужно заключать договор страхования с негосударственным пенсионным фондом.
- Выплаты негосударственной пенсии осуществляют после достижения пенсионного возраста в течение жизни. Они являются фиксированными и рассчитываются на основе того, сколько человек успел накопить до выхода на пенсию.
- Негосударственные пенсионные фонды инвестируют накопления своих клиентов в ценные бумаги, акции, облигации и тому подобное. Благодаря этому можно заработать на процентах и выплаты в итоге будут больше.
- Деятельность негосударственных пенсионных фондов не реже раза в год должны проверять аудиторы, а результаты проверок публикуют.
- Пенсионный фонд не может быть объявлен банкротом и ликвидирован по законодательству о банкротстве. Также запрещено прекращение фонда путем разделения или преобразования в другой вид.
- Пенсию могут выплачивать участнику фонда или его наследнику. Ее можно рассрочить и получать равными частями или всю сумму сразу.
- Частная пенсия не зависит от размера стажа или прожиточного минимума, как государственная.
- Человек может выбрать, когда выходить на пенсию, однако срок не должен отличаться более чем на 10 лет от установленного государственного уровня в обе стороны.
Какие недостатки частной пенсии?
Как пишет "Минфин", у негосударственных пенсионных фондов есть некоторые недостатки:
- отсутствие возможности закрыть счет: его можно заморозить или перевести в другой негосударственный пенсионный фонд;
- взносы можно осуществлять только в гривнах, поэтому откладывать на пенсию в валюте не получится;
- доход от инвестиций не гарантирован, поэтому участник фонда после окончания срока договора может получить меньше, чем вложил за время накопления.