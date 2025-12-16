Какой стаж учитывают при назначении пенсии?

В ответ на запрос 24 Канала в Пенсионном фонде Украины рассказали, что для исчисления пенсии учитывают весь страховой стаж человека, однако данные о работе и зарплате до 30 июня 2000 года нужно подтверждать. Пенсионер по желанию или при необходимости может предоставить документы в ПФУ.

Пенсионный фонд имеет данные о страховом стаже и официальных зарплатах украинцев за период с 1 июля 2000 года. Эту информацию при назначении пенсии учитывают автоматически.

Однако имеющийся до сих пор стаж работы также могут принять во внимание, если пенсионер предоставит справки о заработной плате, подтвержденные первичными документами.

Важно! Будущий пенсионер имеет право выбрать любые 60 календарных месяцев (5 лет) своего стажа до 30 июня 2000 года независимо от перерывов. Их также учтут для исчисления размера пенсии.

Подтверждение страхового стажа может понадобиться и тем пенсионерам, которые имеют менее 5 лет работы после 1 июля 2000 года и претендуют на назначение выплаты. Им нужно предоставить ПФУ подтвержденную справку о полученных ранее зарплатах.

Какие годы стажа лучше всего выбирать для расчета пенсии?

Размер пенсии по возрасту рассчитывают, опираясь на продолжительность стажа и величину зарплаты, с которой платили страховые взносы.

Чтобы выплата была большей, будущему пенсионеру стоит выбирать годы с самой высокой заработной платой, которую он получал до 30 июня 2000 года. Подавать данные можно за любой промежуток времени, не обязательно последние годы. Но суммарно должно получиться 5 лет.

В подтверждение этих данных нужно предоставить оригинал документа с места работы, где указаны размеры зарплаты.

Как подтвердить стаж, если предприятие закрылось?

По данным Пенсионного фонда, страховой стаж можно подтвердить даже в случае прекращения работы предприятия, которое ликвидировать без правопреемника. Для этого есть несколько способов:

через трудовую книжку;

через данные персонифицированного учета;

через справки, выданные архивами.

Если документов о стаже работы нет, их невозможно получить из-за ликвидации предприятия, а в архиве они отсутствуют, есть способ подтверждения через показания свидетелей.

Нужны показания не менее двух коллег, которые знают заявителя и работали вместе, а также имеют документы о своей работе за необходимое для подтверждения время. В таком случае страховой стаж зачислят.

Как рассчитывают размер пенсии?

При назначении пенсии ПФУ принимает во внимание все имеющиеся данные о доходах будущего пенсионера. Размер выплаты можно вычислить по формуле.

Формула для расчета пенсии – Зп = Зс * (Ск : К), где:

Зп – заработная плата в гривнях для исчисления пенсии;

– заработная плата в гривнях для исчисления пенсии; Зс – средняя заработная плата в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за три предыдущих года до обращения за пенсией;

– средняя заработная плата в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за три предыдущих года до обращения за пенсией; Ск – сумма коэффициентов заработной платы за каждый месяц;

– сумма коэффициентов заработной платы за каждый месяц; К – страховой стаж за месяцы, что учитывают для определения коэффициента зарплаты.

Заметим, что окончательную сумму выплаты устанавливают при индивидуальном обращении в Пенсионный фонд.

Обратите внимание! Если зарплата до июля 2000 года была невысокой по сравнению с заработной платой после этой даты, ее учтут. Однако она не повлияет на исчисление пенсии.