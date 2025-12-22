Як зменшилася кількість пенсіонерів з 2015 року?

За останнє десятиліття чисельність пенсіонерів в Україні скоротилася майже на 2 мільйони, пише 24 Канал з посиланням на дані звітів Пенсійного фонду України.

Дивіться також Допомога пенсіонерам 2026: кому дадуть одноразову виплату

За даними ПФУ, на початок 2016 року на обліку перебували понад 12 мільйонів пенсіонерів. Станом на жовтень 2025 року це число скоротилося до 10,2 мільйона.

Як скорочувалася кількість пенсіонерів в Україні (станом на 1 січня кожного року):

2016 рік – 12 мільйонів 312,5 тисячі ;

; 2017 рік – 11 мільйонів 938,8 тисячі ;

; 2018 рік – 11 мільйонів 711,3 тисячі ;

; 2019 рік – 11 мільйонів 470,4 тисячі ;

; 2020 рік – 11 мільйонів 334,7 тисячі ;

; 2021 рік – 11 мільйонів 130,9 тисячі ;

; 2022 рік – 10 мільйонів 841,1 тисячі ;

; 2023 рік – 10 мільйонів 687,9 тисячі ;

; 2024 рік – 10 мільйонів 516,5 тисячі ;

; 2025 рік – 10 мільйонів 343,6 тисячі ;

; жовтень 2025 року – 10 мільйонів 199,6 тисячі.

Серед причин скорочення кількості пенсіонерів в Україні експерти називають посилення вимог для призначення пенсії та зменшення чисельності населення через тривалу війну.

Як зменшується населення України?

Як розповідав 24 Каналу Голова Офісу міграційної політики Василь Воскобойник, в Україні багато років триває демографічна криза, через яку чисельність населення стрімко скорочується.

Василь Воскобойник Голова Офісу міграційної політики, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування У нас щороку народжується набагато менше людей, аніж помирає. У середньому кожного року без врахування воєнних дій в Україні помирало близько 500 тисяч людей, народжувалось 200 – 250. За минулий рік загалом народилося близько 180 тисяч дітей. Померла приблизно та сама кількість 500 тисяч. Тобто щороку в нас кількість населення країни фізично скорочується на 250 – 300 тисяч осіб.

За даними Міністерства юстиції, у першому півріччі 2025 року зареєстрували 249 тисяч 2 смерті, а народжень майже втричі менше – 86 тисяч 795. За весь 2024 рік в Україні померли 495 тисяч 90 людей, а народилися 176 тисяч 679.

Як змінюються вимоги до стажу для виходу на пенсію?

Вимоги до стажу для виходу на пенсію у віці 60 років поступово збільшують. Упродовж наступних років вони зміняться наступним чином:

у 2025 році потрібно мати щонайменше 32 роки стажу;

у 2026 році – щонайменше 33 роки стажу;

у 2027 році – щонайменше 34 роки стажу;

у 2028 році – щонайменше 35 років стажу.

Зауважимо! Якщо людина не матиме достатньої кількості років стажу до 60 років, вона матиме працювати до 63 або 65 років.