Хто з пенсіонерів може отримати допомогу?

Частина пенсіонерів України отримає одноразову допомогу в межах програми "Зимова підтримка", пише 24 Канал з посиланням на Міністерство соціальної політики.

Допомога в розмірі 6 500 гривень у 2025 – 2026 роках призначена для найменш захищених категорій населення.

За даними Пенсійного фонду України, право на допомогу від держави мають одинокі пенсіонери, які звернулися по неї до 17 грудня.

Розмір їхньої пенсії не має перевищувати 4 прожиткових мінімумів для непрацездатних з урахуванням надбавки на догляд, що становить 50 гривень.

Зауважте! На 1 січня 2025 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, визначений на рівні 2 361 гривні.

Окрім одиноких пенсіонерів, виплата призначена також для одержувачів соціальної допомоги на дітей під опікою або піклуванням, внутрішньо переміщених осіб, які мають інвалідність І групи, та інших вразливих груп населення.

В Мінсоцполітики повідомили, що загальна кількість поданих заяв на отримання допомоги становить 414 295, серед них погодили 350 866.

Важливо! Держава профінансувала понад 272,5 тисячі звернень. Тим, кому погодили виплату, але наразі не нарахували, кошти надійдуть упродовж 10 днів.

Як можна отримати одноразову виплату?

Гроші в межах програми підтримки надійдуть на рахунок отримувачів, залежно від того, яким способом подавали заявку:

тим, хто звертався онлайн , виплату зарахують на "Дія.Картку";

, виплату зарахують на "Дія.Картку"; тим, хто звертався через Пенсійний фонд, нарахують на відкриту картку, яку вказували під час оформлення заявки.

На що можна витратити гроші "Зимової підтримки"?

Кошти одноразової допомоги можна витратити тільки на визначені категорії товарів:

одяг і взуття;

лікарські засоби й вітаміни.

Витратити гроші потрібно протягом 180 днів з моменту зарахування. Невикористані кошти повернуть до бюджету після спливання терміну.

Цікаво! Станом на 18 грудня на придбання одягу та взуття провели 67 829 транзакцій. Ще 13 711 покупок здійснили в аптеках.

Чи діятиме у 2026 році програма допомоги від ООН?