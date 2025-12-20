Скільки максимально можуть отримувати військові?
У січні українські військові, які безпосередньо беруть участь у бойових операціях, можуть отримати сукупне грошове забезпечення від 20 000 до 190 000 гривень, пише 24 Канал із посиланням на постанову Кабміну №168.
До цієї суми входить базова ставка, надбавки за участь у боях, керівні функції та накопичувальні доплати за перебування на передовій. Решта військовослужбовців, які не виконують бойових завдань або перебувають у тилу, отримають менші виплати.
Зверніть увагу! Різниця між максимальними і базовими сумами може сягати сотень тисяч гривень навіть у межах одного місяця.
З чого формується зарплата військовослужбовця?
Розмір грошового забезпечення формується з кількох складових, зауважує Міноборони. Базова ставка визначається за посадою та військовим званням, а також враховує тривалість і умови служби.
До неї додаються щомісячні надбавки та премії, які мають постійний характер, а також одноразові виплати, як от матеріальна допомога, компенсації та інші бонуси. Найбільші надбавки встановлені нині на такому рівні:
- 30 000 гривень отримує рядовий і начальницький склад ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, керівники спецпідрозділів НАБУ та поліцейські;
- 50 000 гривень отримують військові, які керують підрозділами або органами управління на лінії бойових дій;
- 100 000 гривень мають безпосередні учасники бойових операцій на передовій;
Зауважте! Водночас є надбавка 70 000 гривень як накопичувальна доплата за кожні 30 днів виконання завдань у зоні бойових дій.
Які діють пільги мають УБД?
Учасники бойових дій в Україні користуються розширеним пакетом державних гарантій, який охоплює медичне обслуговування, соціальну підтримку та побутові пільги. Йдеться, зокрема, про безоплатне отримання необхідних ліків, першочергове лікування, а також знижки на оплату житлово-комунальних послуг.
Окремий блок пільг стосується мобільності та роботи. Ветерани мають право на пільговий або безкоштовний проїзд у транспорті, додаткові трудові гарантії та переваги під час працевлаштування, зокрема захист від звільнення й сприяння у працевлаштуванні після служби.
Крім того, держава передбачила фінансові й освітні преференції. Учасникам бойових дій нараховують підвищені пенсії та соціальні виплати, а їхні діти можуть розраховувати на освітню підтримку.