Які пільги надають учасникам бойових дій?
Скористатися пільгами від держави можуть військові, які оформили статус учасника бойових дій. Зокрема, їм надають медичні, комунальні, транспортні пільги, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство у справах ветеранів.
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Комунальні пільги
- Ветеранам зі статусом УБД надається знижка на оплату житлової площі у розмірі 75%, при цьому діє розрахунок 21 квадратний метр на особу + 10,5 квадратного метра на сім'ю.
- Також вони мають пільги у розмірі 75% на оплату електроенергії, природного чи скрапленого газу, інших послуг для побутових потреб.
- Передбачена знижка у 75% на паливо, зокрема на рідке паливо для тих, хто живе у будинках без центрального опалення.
Медичні пільги
- Учасникам бойових дій надається право на безплатні ліки та медичні засоби, а також імунобіологічні препарати та медичні вироби, які виписують за рецептами лікарі.
- Ветерани можуть зробити безплатно зубопротезування, окрім використання дорогоцінних металів.
- Їм гарантується першочергове обслуговування в лікарнях, аптеках та першочергова госпіталізація.
- УБД мають право й надалі лікуватися в поліклініках та госпіталях, до яких були прикріплені, після зміни місця роботи чи виходу на пенсію.
- Їм надається також право на безплатне медичне обстеження та диспансеризацію.
Трудові пільги
- УБД гарантується допомога у разі тимчасової втрати працездатності в розмірі 100% від середньої заробітної плати, при цьому стаж роботи не має значення.
- Ветеран має право брати щорічну відпустку у зручний для нього час, а також додаткову оплачувану відпустку до 14 календарних днів на рік.
- Якщо відбувається скорочення штату на підприємстві, учасники бойових дій мають пріоритетне право залишитися на роботі.
Транспортні пільги
- Військовим зі статусом УБД мають право безплатного проїзду у міському пасажирському транспорті усіх видів, але лише за наявності посвідчення.
- Також вони можуть безоплатно користуватися на приміському сполученні залізничним і водним транспортом, автобусами на приміських і міжміських маршрутах, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості.
Важливо! Для дітей УБД передбачені освітні пільги. Держава надає їм підтримку на здобуття освіти до досягнення 23 років.
Як отримати пільги зі статусом УБД?
Якщо у військового вже є оформлений статус УБД, то йому необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду і подати дві заяви:
- про внесення особи до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб з правом на пільги (ЄДРП);
- про встановлення пільг.
Також заяву про пільги можна подати в особистому кабінеті на електронному порталі послуг ПФУ або через застосунок "Дія".
Важливо! Окрім пільг, учасники бойових дій мають право на одноразову грошову виплату, яку виплачують щороку до Дня Незалежності України.