Сколько максимально могут получать военные?

В январе украинские военные, которые непосредственно участвуют в боевых операциях, могут получить совокупное денежное обеспечение от 20 000 до 190 000 гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина №168.

В эту сумму входит базовая ставка, надбавки за участие в боях, руководящие функции и накопительные доплаты за пребывание на передовой. Остальные военнослужащие, которые не выполняют боевых задач или находятся в тылу, получат меньшие выплаты.

Обратите внимание! Разница между максимальными и базовыми суммами может достигать сотен тысяч гривен даже в пределах одного месяца.

Из чего формируется зарплата военнослужащего?

Размер денежного обеспечения формируется из нескольких составляющих, отмечает Минобороны. Базовая ставка определяется по должности и воинскому званию, а также учитывает продолжительность и условия службы.

К ней добавляются ежемесячные надбавки и премии, которые имеют постоянный характер, а также единовременные выплаты, вроде материальной помощи, компенсации и другие бонусы. Самые большие надбавки установлены сейчас на таком уровне:

30 000 гривен получает рядовой и начальствующий состав ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы, руководители спецподразделений НАБУ и полицейские;

50 000 гривен получают военные, которые руководят подразделениями или органами управления на линии боевых действий;

100 000 гривен имеют непосредственные участники боевых операций на передовой;

Заметьте! В то же время есть надбавка 70 000 гривен как накопительная доплата за каждые 30 дней выполнения задач в зоне боевых действий.

