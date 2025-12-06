Какие выплаты для УБД при демобилизации?
По закону, УБД могут получить дополнительные выплаты от государства после увольнения с военной службы или из-за временной нетрудоспособности, передает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.
После демобилизации военным со статусом участника боевых действий выплачивают единовременные доплаты. Их размер зависит от типа службы и воинского звания.
Контрактники могут рассчитывать на такие доплаты:
- военные рядового состава – 8 прожиточных минимумов;
- лица сержантского и старшинского состава – 9 прожиточных минимумов;
- представители офицерского состава – 10 прожиточных минимумов.
Мобилизованные военные получают выплаты по-другому. УБД из этой категории начисляют помощь в размере 4% от денежного обеспечения за каждый полный месяц военной службы. Но они не могут получить меньше, чем 25% от месячного денежного обеспечения.
Какие выплаты в случае нетрудоспособности?
Однократно выплачивается денежная помощь и участникам боевых действий с временной нетрудоспособностью. Размер выплат регулируется исключительно степенью нетрудоспособности.
В зависимости от подтвержденной группы инвалидности сумма составляет:
- для лиц І группы инвалидности – в размере 400-кратного прожиточного минимума;
- для лиц ІІ группы инвалидности – в размере 300-кратного прожиточного минимума;
- для лиц III группы инвалидности – в размере 200-кратного прожиточного минимума.
Таким образом, учитывая прожиточный минимум в размере 3 028 для трудоспособных лиц, максимальная сумма выплат для УБД с I группой может составлять более 1,2 миллиона гривен в 2025 году, пишет Минобороны.
Стоит знать! Также для УБД предусмотрены отдельные выплаты к праздникам. В частности, выплачивается ежегодная помощь ко Дню Независимости Украины. Сумма выплат зависит от статуса – в 2025 году размер колебался от 1 000 до 3 100 гривен.
Какие еще есть выплаты для УБД?
Денежную помощь УБД может дополнительно выплачивать также местные власти, при наличии финансовых ресурсов. Чтобы ее получить, военному необходимо обратиться в соответствующие органы по месту жительства. Обращения принимают:
- исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов;
- Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).
Обратите внимание! Размер денежной помощи по регионам устанавливает каждая конкретная община самостоятельно.
Какие льготы действуют для УБД?
Участники боевых действий имеют право досрочно выйти на пенсию: мужчины – после 55 лет, женщины – после 50 лет, при условии наличия необходимого страхового стажа.
Для пенсии участников боевых действий предусмотрено несколько видов доплат. Среди них повышение в размере 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, а также целевая помощь на проживание в размере 40 гривен ежемесячно.
Кроме того, участники боевых действий пользуются широким перечнем льгот. Они могут рассчитывать на медицинские льготы, льготы в сфере транспорта и трудовых прав, коммунальные льготы, право на оформление земельного участка и тому подобное.