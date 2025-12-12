Кому доплачуватимуть 2 595 гривень?

З 1 січня 2026 року на більші доплати можуть розраховувати пенсіонери, які живуть у зонах відселення після аварії на Чорнобильській атомній електростанції, передає 24 Канал з посиланням на Державний бюджет.

Стаття 27 проєкту держбюджету передбачає, що цим категоріям громадян наступного року щомісяця доплачуватимуть 2 595 гривень.

Однак варто зауважити, що ці виплати зможуть отримати лише ті пенсіонери, які відповідають певним вимогам законодавства:

Вони постійно жили або працювали у зоні відселення на момент аварії, що сталася 26 квітня 1986 року;

Або ж вони перебували у цих районах до 1 січня 1993 року.

При цьому зазначені пенсіонери повинні мати офіційний статус постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Зауважте! У 2026 році прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність, зросте до 2 595 гривень. Оскільки саме до нього прив'язана відповідна доплата пенсіонерам, тому й вона підвищиться. Водночас у Бюджетній декларації 2026-2028 роки уряд зауважує, що розмір прожиткового мінімуму є одним з ключових показників, що впливає на розрахунок видатків і соціальних допомог.

Хто не отримає доплату?

Разом з тим частина пенсіонерів, які проживали біля ЧАЕС, не отримає додаткових коштів до пенсії. За законом, доплату не нараховують:

людям, котрі після аварії на атомній станції самостійно або за направленням залишили зону, забруднену радіацією, а потім повернулися;

особам, які зареєстрували або почали жити у зонах відселення вже після Чорнобильської катастрофи.

У разі виїзду пенсіонера за межі зони відселення, додаткові виплати до пенсії припиняють автоматично. Те ж саме стосується у разі влаштування його на роботу за межами цієї території.

Важливо! У 2025 році пенсіонери з цієї категорії отримують щомісячну доплату до пенсії у розмірі 2 361 гривню.

Які ще є доплати до пенсії?