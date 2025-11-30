Не усі знають про ці 5 доплат: як законно збільшити пенсію в Україні

Про які доплати не знають пенсіонери?
Багато українських пенсіонерів отримують лише базову пенсію, не використовуючи можливість додаткових надбавок. Хоча можуть мати на це законне право, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Цікаво Без тринадцятої зарплати: хто не отримає річну премію в грудні
Ось основні види надбавок, які доступні пенсіонерам у 2025 році:
- Надбавка за вік: пенсіонери від 70 до 74 років отримують 300 гривень, від 75 до 79 років вже 456 гривень, старші 80 років – 570 гривень.
- Доплата самотнім пенсіонерам: щомісяця 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (у 2025 році – 944 гривень). Доступна тим, хто потребує постійного догляду та має пенсію за віком від 80 років.
- Надбавка за проживання у зоні радіаційного забруднення: щомісячна виплата 2 361 гривню для людей, які мешкають у зонах обов’язкового або добровільного відселення через аварію на ЧАЕС.
- Доплата почесним донорам: щомісячна надбавка 10% від прожиткового мінімуму (у 2025 році – 292 гривень) для тих, хто здала кров або плазму у встановленій кількості разів.
- Доплата ветеранам праці, які мають особливі трудові заслуги перед державою: Герої Соціалістичної Праці, Герої України та повні кавалери ордена Трудової Слави – можуть отримати надбавку до пенсії у розмірі 200% від мінімальної пенсії за віком.
Яка є спеціальна доплата для жінок пенсіонерок?
Згідно із законом "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", у грудні додаткову виплату отримають матері багатодітних родин. Тобто ті, хто народив або усиновив п’ять або більше дітей, а також жінки, які виховали їх до шестирічного віку.
Сума надбавки прив’язана до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який у 2025 році становить 2 361 гривню. Таким чином, у грудні кожна мама з багатодітної родини отримає приблизно 873 гривні додатково до основної пенсії.
А що з доплатами для працюючих пенсіонерів?
Працюючі пенсіонери можуть отримати 1% надбавки до пенсії за кожен додатковий рік трудової діяльності. У 2025 році це становитиме понад 23 гривні на рік.
Крім того, активна робота дозволяє таким пенсіонерам збільшити загальний розмір пенсійних виплат.
Водночас працюючі пенсіонери не мають права на надбавки, що призначені для тих, хто не працює. Це означає, що їм не нараховують доплати за непрацездатних членів родини і не перераховують пенсійні надбавки у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму.