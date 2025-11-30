Не все знают об этих 5 доплатах: как законно увеличить пенсию в Украине

О каких доплатах не знают пенсионеры?

Многие украинские пенсионеры получают только базовую пенсию, не используя возможность дополнительных надбавок. Хотя могут иметь на это законное право, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Вот основные виды надбавок, которые доступны пенсионерам в 2025 году:

Надбавка за возраст: пенсионеры от 70 до 74 лет получают 300 гривен, от 75 до 79 лет уже 456 гривен, старше 80 лет – 570 гривен.

пенсионеры от 70 до 74 лет получают 300 гривен, от 75 до 79 лет уже 456 гривен, старше 80 лет – 570 гривен. Доплата одиноким пенсионерам: ежемесячно 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (в 2025 году – 944 гривен). Доступна тем, кто нуждается в постоянном уходе и имеет пенсию по возрасту от 80 лет.

ежемесячно 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (в 2025 году – 944 гривен). Доступна тем, кто нуждается в постоянном уходе и имеет пенсию по возрасту от 80 лет. Надбавка за проживание в зоне радиационного загрязнения: ежемесячная выплата 2 361 гривну для людей, проживающих в зонах обязательного или добровольного отселения из-за аварии на ЧАЭС.

ежемесячная выплата 2 361 гривну для людей, проживающих в зонах обязательного или добровольного отселения из-за аварии на ЧАЭС. Доплата почетным донорам: ежемесячная надбавка 10% от прожиточного минимума (в 2025 году – 292 гривен) для тех, кто сдала кровь или плазму в установленном количестве раз.

ежемесячная надбавка 10% от прожиточного минимума (в 2025 году – 292 гривен) для тех, кто сдала кровь или плазму в установленном количестве раз. Доплата ветеранам труда, которые имеют особые трудовые заслуги перед государством: Герои Социалистического Труда, Герои Украины и полные кавалеры ордена Трудовой Славы – могут получить надбавку к пенсии в размере 200% от минимальной пенсии по возрасту.

Какая есть специальная доплата для женщин пенсионерок?

Согласно закону "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", в декабре дополнительную выплату получат матери многодетных семей. То есть те, кто родил или усыновил пять или более детей, а также женщины, которые воспитали их до шестилетнего возраста.

Сумма надбавки привязана к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц, который в 2025 году составляет 2 361 гривну. Таким образом, в декабре каждая мама из многодетной семьи получит примерно 873 гривны дополнительно к основной пенсии.

